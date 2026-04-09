Замглавы Минздрава Литвы Арномедаса Галдикаса отправят работать на Украину за то, что он не ответил на вопрос о принадлежности Крыма, сообщает RT со ссылкой на LRT.

Во время интервью он отказался отвечать на этот вопрос, отметив, что это чувствительная тема для Литвы. Он также указал на то, что некоторые политики после ответа на этот вопрос были вынуждены уйти в отставку.

В результате глава ведомства Мария Якубаускене заявила, что Галдикас поедет работать на Украину.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал Украину и ее западных покровителей признать новые территориальные реалии после вхождения в состав России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

При этом на Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии, уточнил министр.

