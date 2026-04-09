Сбежавший из зоопарка в Южной Корее волк мог иметь российское происхождение

Молодой волк, сбежавший из зоопарка в Южной Корее, мог иметь российское происхождение, заявила некоммерческая организация (НКО) "Проект гималайский медведь" на своей странице в одной из соцсетей.

После произошедшего инцидента зоопарк подвергся критике из-за условий содержания животных. В частности, южнокорейская НКО усомнилась в заявлениях учреждения о том, что зоопарк занимается восстановлением популяции корейского волка.

По версии общественников, сбежавший волк по кличке Ныкку был пойман в Саратовской области России и привезен на полуостров для разведения. По данным организации, корейские волки отличаются от своих собратьев в европейской части России.

Инцидент произошел в парке развлечений O-World 8 апреля. По предварительной версии, зверь сделал подкоп под ограждением и покинул вольер. Затем волка видели в центре города Тэджон. На его поиски отправили примерно 400 человек, включая полицейский спецназ. Животное ищут уже второй день.

