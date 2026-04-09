Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 13:25

Транспорт

Движение на центральных улицах Москвы перекроют из-за крестного хода 12 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

ЦОДД сообщил о перекрытии некоторых центральных улиц Москвы из-за проведения крестного хода 12 апреля. Предупреждение размещено в телеграм-канале Дептранса.

Ограничения запланированы на промежуток с 00:01 до 00:15. Они коснутся следующих участков:

  • на улице Петровке – от Петровского бульвара до Крапивенского переулка;
  • в Крапивенском переулке – от Петровского бульвара до Петровки;
  • на Петровском бульваре – от Крапивенского переулка до Петровки.

Вместе с тем движение будет недоступно в Соймоновском проезде с 16:00 11 апреля до 04:00 12-го числа в связи с богослужением в храме Христа Спасителя. Помимо этого, автолюбители не смогут воспользоваться участком улицы Волхонки с 18:00 11 апреля до 04:00 12-го числа.

"Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытия", – призвали в департаменте.

1 из 2

Ранее Сергей Собянин рассказал о специальном графике работы столичного транспорта, на который он перейдет в период Пасхи. Согласно праздничному расписанию, 12 апреля метрополитен и МЦК останутся доступными до 02:00, а 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30.

Более того, 19-го числа в честь Красной горки введут дополнительные автобусные рейсы, которые доставят пассажиров до 14 кладбищ, а в день Радоницы, выпадающей на 21 апреля, транспорт будет ходить до 11 кладбищ.

Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

Читайте также


транспортгород

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика