Движение на центральных улицах Москвы перекроют из-за крестного хода 12 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

ЦОДД сообщил о перекрытии некоторых центральных улиц Москвы из-за проведения крестного хода 12 апреля. Предупреждение размещено в телеграм-канале Дептранса.

Ограничения запланированы на промежуток с 00:01 до 00:15. Они коснутся следующих участков:



на улице Петровке – от Петровского бульвара до Крапивенского переулка;

в Крапивенском переулке – от Петровского бульвара до Петровки;

на Петровском бульваре – от Крапивенского переулка до Петровки.

Вместе с тем движение будет недоступно в Соймоновском проезде с 16:00 11 апреля до 04:00 12-го числа в связи с богослужением в храме Христа Спасителя. Помимо этого, автолюбители не смогут воспользоваться участком улицы Волхонки с 18:00 11 апреля до 04:00 12-го числа.

"Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытия", – призвали в департаменте.



1 из 2

Ранее Сергей Собянин рассказал о специальном графике работы столичного транспорта, на который он перейдет в период Пасхи. Согласно праздничному расписанию, 12 апреля метрополитен и МЦК останутся доступными до 02:00, а 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30.

Более того, 19-го числа в честь Красной горки введут дополнительные автобусные рейсы, которые доставят пассажиров до 14 кладбищ, а в день Радоницы, выпадающей на 21 апреля, транспорт будет ходить до 11 кладбищ.

