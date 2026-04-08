Новости

Новости

08 апреля, 09:46

Москва запустит новые автобусные маршруты в Краснознаменск с 11 апреля

Новые автобусные маршруты с 11 апреля свяжут станцию "Парк Победы" столичного метро и подмосковный Краснознаменск. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Ко Дню космонавтики запускаем маршрут в Краснознаменск – город, который неразрывно связан с историей освоения космоса и обеспечивает комплекс управления космическими аппаратами", – прокомментировал Ликсутов.

Уточняется, что дополнительный маршрут 1442А будет совершать 4 рейса из Краснознаменска в Москву в самое востребованное время по утрам. Затем автобусы продолжат работать на маршруте 1442.

Также столичные власти сохранили среднесуточное число сидячих мест на маршруте 1442 (3 600), ровно столько же, сколько было на маршруте 442. При этом в целом на линии будет на 20% больше рейсов – 25 автобусов станут работать со средним интервалом в 7 минут по будням.

Кроме того, каждый автобус до Краснознаменска будет низкопольным, с удобным входом и выходом через все двери. Также предусмотрена накопительная площадка для маломобильных пассажиров. Поездка по карте "Тройка" станет дешевле, а абонементы "Единый" зоны "Пригород" позволят экономить на поездках свыше 60% в год.

"Сохранили все льготы для пассажиров, которые используют социальные карты москвича и жителя Московской области. Если карта жителя Московской области не срабатывает, ее нужно перекодировать в МФЦ на территории Подмосковья", – добавили в Дептрансе.

В пресс-службе напомнили, что проезд в Краснознаменск возможен только по пропускам. Кроме того, будет запущен еще один маршрут областного перевозчика 58А из Краснознаменска до станции МЦД Лесной Городок.

Ранее в столице вышли на маршрут автобусы от станции метро "Тушинская" и одноименной станции МЦД-2 до Красногорска. Всего на линии работают 25 современных российских автобусов. Стоимость проезда по карте "Тройка" на маршруте 1542 составляет 73 рубля, а на 1566 – 85.

Новые маршруты улучшат связь столицы с Подмосковьем

