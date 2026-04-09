Фото: ТАСС/Михаил Терещенко; Юлия Морозова

Певица Zivert и группа Uma2rman станут хедлайнерами фестиваля "Солома", который пройдет в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

На главной сцене артисты исполнят свои самые популярные хиты. В частности, в первый день мероприятия перед зрителями выступит Zivert, которая, как напомнили в ведомстве, снимала клип на песню "Бери и беги" в кинопарке в 2023 году.

Uma2rman, в свою очередь, предстанет перед публикой во второй день. За время своего существования группа была удостоена ряда премий и наград. На сегодняшний день у артистов имеется порядка 40 клипов, также они создавали саундтреки к российским кинолентам и мультфильмам, обратили внимание в Депкульте.

Концерты будут проходить с 14:00 до 22:00 на главной фестивальной площадке, где специально для комфорта гостей обустроили домики для отдыха. Вместе с тем с 12:00 посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах, постановочных съемках и квестах на площадках "Палаты князя Андрея", "Соборная площадь", "Ковбойский городок".

Билеты на фестиваль на один или два дня доступны к продаже на сервисе "Мосбилет". При этом для парковки понадобится отдельный билет, который можно приобрести по ссылке.

