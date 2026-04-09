09 апреля, 16:00

Шоу-бизнес

Экс-солист "На-На" Соколов рассказал о нападении поклонницы

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Бывший солист музыкальной группы "На-На" Павел Соколов рассказал Пятому каналу, как на него напала одна из поклонниц.

По словам артиста, у одной из фанаток случилась истерика, в результате чего она пробралась на сцену во время выступления и ударила певца в пах. Соколов предположил, что это произошло из-за того, что он не уделил достаточного внимания девушке.

Артист признался, что лишь посмеялся над произошедшим. При этом охрана вывела девушку из зала. Однако, как сообщил исполнитель, он с поклонницей ничего не сделал.

"А что я могу сделать? Да ничего! Мне уже долбанули, пришлось перетерпеть", – отметил Соколов.

Ранее певец Niletto вызвал гнев поклонников отказом фотографироваться. Во время одного из концертов артист попросил не подходить к нему за фото, поскольку это "высасывает из него энергию".

В ответ фанаты написали в соцсетях, что певец не может просить "таких невозможных вещей", так как является публичным человеком. Однако Niletto не стал оставаться в стороне и попросил позвать его, когда "поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное".

