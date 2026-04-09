09 апреля, 16:12

Белый дом раскритиковал актера Клуни из-за его критики в адрес Трампа

Фото: Getty Images/Frazer Harrison

Белый дом подверг критике американского актера Джорджа Клуни из-за его высказываний о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Клуни обвинил Трампа в том, что тот намерен совершить военное преступление, так как он угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. В ответ на это директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал актера военным преступником.

"Единственный человек, совершающий военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру", – сказал Чун.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. По предварительным данным, в результате атак в Иране погибли свыше 3 тысяч человек.

В начале апреля американский лидер выступил с угрозой в адрес Ирана, заявив, что государство может погибнуть как цивилизация. Позже Трамп согласился на временное перемирие. Ожидается, что переговоры между странами начнутся 11 апреля в Пакистане.

С критикой в адрес Трампа выступила и глава финского МИД Элина Валтонен, которая заявляла, что Финляндия и другие европейские союзники США не намерены терпеть угрожающую риторику американского лидера в адрес Ирана.

Иран выдвинет 10 требований на переговорах с США

