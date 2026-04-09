Новости

Новости

09 апреля, 16:24

Ответы "ок" и "делайте как знаете" могут указывать на скорое увольнение сотрудника

Существует связь между тем, как сотрудник формулирует мысли в рабочих чатах и письмах, и вероятностью его скорого увольнения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Как показал анализ, один из ключевых сигналов – изменение тональности сообщений. Если раньше сотрудник писал развернуто и вовлечено, то перед уходом его ответы часто становятся короткими и формальными. В переписках чаще встречается "ок", "понятно", "делайте как знаете".

По данным исследования, среди тех, кто использует подобные формулировки чаще трех раз в неделю, в течение полутора месяцев увольняются 73%. Для сравнения в группе без таких изменений этот показатель составил 18%.

Вторая группа признаков связана с отношением к обязанностям. Сотрудники, планирующие уход, чаще начинают подчеркивать границы своей ответственности, используя фразы вроде "это не моя работа" или "в мои обязанности не входит". В таких случаях вероятность увольнения в ближайший месяц достигает 68%, причем примерно в половине ситуаций инициатива исходит от работодателя.

Еще один индикатор – изменение доступности в рабочее время. Сотрудник может просить перенести обсуждения на вечер, уходить в личные мессенджеры или надолго пропадать из рабочих чатов, что может быть связано с активным поиском нового рабочего места. По оценке аналитиков, при регулярном появлении таких признаков вероятность увольнения в течение месяца возрастает до 81%.

При этом исследователи подчеркивают, что отдельные фразы сами по себе не означают, что сотрудник планирует прощаться с прежним работодателем. Однако их систематическое появление в коммуникации может служить устойчивым сигналом.

Ранее сообщалось, что работодатель может подпасть под административную ответственность в случае незаконного вызова сотрудника на работу в выходной или праздничный день. Как уточнял член Ассоциации юристов России Иван Курбаков, привлечение к труду в нерабочие дни возможно только с согласия самого работника.

42% россиян заявили, что столкнулись с абьюзом со стороны руководства на работе

Читайте также


общество

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

