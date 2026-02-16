Форма поиска по сайту

16 февраля, 19:10

Общество
Юрист Яковлева: компании не могут штрафовать сотрудников за интернет-детокс после работы

Право имею: за что работодатель не может наказать сотрудника

Руководство компаний не имеет права требовать от сотрудников быть на связи круглосуточно, предупредили эксперты. Какие еще нарушения могут допускать организации и как работникам защитить себя – в материале Москвы 24.

Ловушка для сотрудника

Фото: 123RF.com/leungchopan

Организации, требующие от сотрудников быть на связи вне рабочих часов, могут столкнуться с правовыми последствиями, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора по управлению персоналом одной из компаний Романа Адаменко.

По словам эксперта, если специалист отвечает руководителю после конца дня, – это проявление его лояльности и личной инициативы, а не обязанность. Также он напомнил, что, согласно Трудовому кодексу (ТК РФ), рабочее время регламентируется договором.

Любое принуждение к коммуникации без оформления сверхурочных является нарушением.
Роман Адаменко
директор по управлению персоналом одной из компаний

Также Адаменко подчеркнул, что сотрудник вправе не читать рабочие чаты в свободное время и в выходные дни. Попытки применить за это санкции могут оспариваться в трудовой инспекции, отметил он.

По мнению специалиста, режим постоянной доступности является ловушкой, в которую в первую очередь попадают результативные профессионалы. При этом непрекращающийся цифровой шум приводит их к выгоранию. В итоге вместо мотивированного и эффективного сотрудника компания получает усталого и разочарованного. В будущем это грозит затратами на рекрутинг, простой и адаптацию нового работника, заключил эксперт.

Случаи, когда работодатели ущемляют сотрудников в правах, не являются редкостью. Ранее житель Санкт-Петербурга судился с компанией, так как официально был в отпуске 1 раз за 25 лет. В результате мужчина отсудил компенсацию в 1,1 миллиона рублей.

Есть регламент

Действия работодателя, не предусмотренные договором и трудовым законодательством, автоматически являются нарушением. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она подтвердила, что руководство не имеет права объявлять выговор, лишать премии или применять любые другие санкции за то, что сотрудник не отвечает вне установленных в договоре часов. Также в ТК РФ указано, что нормированная продолжительность не может превышать 40 часов в неделю, сообщила специалист.

Согласно статье о сверхурочной работе (99 ТК РФ), компании обязаны получить письменное согласие сотрудника на каждый случай переработки отдельно. При подписании этой бумаги компенсация обговаривается в индивидуальном порядке, однако чаще всего речь идет именно о дополнительной оплате.
Валентина Яковлева
юрист, эксперт по трудовому праву

По словам Яковлевой, если организация обошла эти нормы ТК РФ, факт переработки устанавливается документально. В частности, собираются показания свидетелей, отслеживаются деловые переписки с рабочей почты после окончания трудового дня, а также журналы учета рабочего времени. При этом сам факт сообщения от начальства в мессенджерах после трудового дня не является переработкой – сотрудник имеет полное право на него не ответить, заметила она.

"Если далее завязывается переписка, связанная с рабочей деятельностью (текст, фото, видео, аудио), это можно использовать в качестве основания для жалобы", – пояснила эксперт.

Вместе с тем юрист обратила внимание на ситуацию, которая происходит с удаленными сотрудниками. У многих работодателей сложилось искаженное представление, что такие специалисты должны быть на связи 24/7. Однако нормы ТК РФ распространяются и на офисных сотрудников, и на дистанционных, уточнила она.

"Когда в трудовом договоре удаленного работника прописан конкретный график (например, с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед). Значит, взаимодействие с начальством должно происходить строго в эти часы. Нет оснований требовать от удаленщика мгновенного ответа в выходной или поздний час", – пояснила специалист.

В случае нарушений Яковлева посоветовала обращаться с жалобой в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Однако иски рассматриваются только после попыток урегулировать спор административным путем.

"При несоблюдении правил ТК РФ предусмотрена ответственность по статье о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (5.27 КоАП РФ). Для должностных лиц и ИП штрафы варьируются от 1 тысячи до 40 тысяч рублей. Для юридических – от 30 тысяч до 200 тысяч, в зависимости от тяжести деяния", – пояснила юрист.

Если сотрудник одержит победу в споре, ему могут быть предусмотрены различные выплаты (в зависимости от состава нарушения), а также компенсация морального вреда, заключила Яковлева.

Однако специфика некоторых профессий предполагает, что сотрудник не всегда может уйти с работы строго по графику. Это касается в первую очередь специалистов, работающих с людьми, рассказала Москве 24 HR-специалист Александра Королева.

"Если день заканчивается в 17:00, а за 15 минут до этого пришел клиент со сложным вопросом, сотрудник не может отказать в обслуживании и уйти – он обязан довести прием до конца. Точно так же водитель не имеет права прервать поездку и высадить пассажира на половине пути, потому что его день до 18:00, а на часах 18:15", – отметила она.

По словам HR-специалиста, в таких ситуациях задержка после окончания рабочего дня воспринимается сотрудниками как неизбежная часть профессии, и они, как правило, не оформляют каждый такой случай официально. Вопрос поощрения в данных вариантах рассматривается индивидуально каждой организацией.

Вместе с тем есть отдельный список должностей, у которых ненормированный график прописан в договоре (например, врачи, сотрудники экстренных служб). Для этой категории полагается компенсация в виде дополнительных дней отпуска или иных форм, закрепленных в документах организации.
Александра Королева
HR-специалист

Также специалист рассказала о порядке действий, если сотрудника отзывают из отпуска. По ее словам, это возможно только при производственной необходимости – например, в случае аварии или другой внештатной ситуации.

"Прописать исчерпывающий перечень таких нюансов в нормативных актах невозможно, но это должно быть что-то экстраординарное", – отметила эксперт.

При отзыве работнику оплачивают отработанные часы как обычно, а сам отпуск пересчитывается: неиспользованные дни переносятся и предоставляются в другое время. Никаких дополнительных выплат или усиленной компенсации за сам факт отзыва из отпуска не предусмотрено, заключила Королева.

