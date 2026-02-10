Эксперт Яковлева: сотрудник может уйти в отпуск по графику при возражении начальства

Россиянин накопил 578 дней отпуска за 25 лет работы и при увольнении смог отсудить у компании более миллиона рублей, сообщили СМИ. Как такое возможно, разбиралась Москва 24.

Работа на миллион

Управляющий магазина из Санкт-Петербурга, поработавший в компании 25 лет, смог получить при увольнении более миллиона рублей за неиспользованный отпуск. За все эти годы сотрудник отдыхал всего один раз, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, в 1998 году мужчина устроился в организацию на должность охранника-контролера и со временем дорос до управляющего. Спустя четверть века мужчина решил уволиться, попросив выплатить ему деньги за 578 неотгулянных дней отпуска. Узнав об этом, компания предложила сотруднику компенсацию в размере 60 тысяч рублей, однако он счел сумму несправедливой и обратился в суд, предъявив иск на выплату в миллион рублей.

Представители организации решили доказать свою правоту, приложив к делу фотографии из соцсетей, утверждая, что мужчина неоднократно ездил за границу и отдыхал. Однако суд не принял эти доказательства, так как работодатель не предоставил официальных документов – графика, приказов об отпуске и информации о выплатах, отметили журналисты.

В результате суд постановил, что компания обязана выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Не согласившись с этим, работодатель решил оспорить решение, однако иск отклонили, дополнительно, увеличив размер выплаты до 1,1 миллиона рублей, отметило СМИ.

Ранее в Госдуме напомнили, что отпускные выплаты рассчитываются, исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. С 1 сентября 2025 года работодатели не могут воспользоваться лазейкой в законодательстве, назвав в приказе денежную выплату сотруднику поощрением, а не премией, а затем перечислить за отпуск меньшую сумму, отметила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Проблемы руководства

Многолетнее отсутствие официального отпуска у сотрудника не является результатом продуманных схем работодателя. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее мнению, это, напротив, – следствие халатности и отсутствия должного контроля за соблюдением кадровых процедур, в частности, составлением и исполнением графика отпусков.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Работодатели, вопреки возможному предположению, заинтересованы в своевременном оформлении отпусков. В описанной ситуации сотрудник фактически отдыхал, однако документально это не оформлялось.

Эксперт отметила, что подобная практика финансово невыгодна для компании. При увольнении сумма за все неиспользованные дни рассчитывается, исходя из среднего заработка сотрудника, который за 25 лет мог вырасти в разы.

"Таким образом, выплачивая компенсацию за более чем 500 дней по текущей зарплате, компания несет существенные финансовые потери", – подчеркивает юрист.

В целом, единственный законный механизм изменения даты отпуска – это соглашение сторон. Работодатель может попросить сотрудника перенести отдых по производственной необходимости, но если подчиненный не согласен, то будет вправе уйти по утвержденному графику, пояснила эксперт.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву С точки зрения надзора, долгосрочное сокрытие факта отсутствия оформленных отпусков возможно. Это происходит, если за время работы не проводились плановые проверки Государственной инспекцией труда (ГИТ), либо при проверке на это не обратили внимания или ограничились незначительным штрафом. Такая ситуация вскрывается во время внеплановых мероприятий по жалобе самого сотрудника.

По ее словам, расчет суммы компенсации в данном случае, – это сложный бухгалтерский процесс, основанный на определении среднего заработка. В формуле во внимание берутся не все выплаты: существуют учитываемые и неучитываемые периоды, а также отдельные правила для включения годовых и ежемесячных премий, пояснила юрист.

"В итоге средний дневной заработок для расчета отпускных обычно оказывается немного ниже размера обычной дневной зарплаты", – уточнила она.

Яковлева отметила, что если работодатель препятствует уходу в отпуск по графику, сотруднику не обязательно вступать в конфронтацию. По закону, после уведомления за две недели, он может просто не выйти на работу в даты начала отдыха.

Если же график не составлен или работодатель игнорирует запросы сотрудника его предоставить, последний имеет право обратиться с жалобой в ГИТ, которая обяжет руководство соблюсти процедуру, заключила специалист.

