09 апреля, 16:20

Шоу-бизнес

Цыганова назвала грехом выступления Бьянки, Линды и Глызина в Страстную пятницу

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Выступающие в Страстную пятницу артисты, такие как Бьянка, Линда и Алексей Глызин, грешат, заявила "Абзацу" певица Виктория Цыганова.

В Страстную пятницу, которая в 2026 году приходится на 10 апреля, христиане вспоминают распятие и погребение Иисуса Христа. Церковь рекомендует в этот день воздерживаться от развлечений. Однако некоторые звезды российского шоу-бизнеса все же дают концерты.

Цыганова отметила, что вопросы веры очень тонкие. По ее словам, артисты, вероятно, решили, что не имеют отношения к духовному миру, поэтому и выступают – возможно, им просто "жить не на что".

"Каждый живет так, как хочет. Но здесь еще есть тема того, что они соблазняют других людей, которые пока не пришли к Богу и не открыли Его в себе. Главное в эти дни – никого не осуждать, поскольку Господь говорит, что осуждение – один из самых тяжелых грехов", – подчеркнула она.

Певица рассказала, что сама в Страстную пятницу пойдет только в церковь – молиться и оплакивать Христа. Те же, кто в этот день развлекается, по ее мнению, совершают тяжкий грех: они вредят себе, своему роду, своим детям и к тому же соблазняют других людей.

Цыганова заключила, что Господь никого не принуждает, однако смотрит и наблюдает за тем, что делают люди.

Ранее блогер Надежда Стрелец прокомментировала обвинения в токсичности в интервью с телеведущей Олесей Иванченко. Она считает, что беседа не была токсичной. Также блогер призвала зрителей смотреть интервью целиком, а не отдельные нарезки и разборы.

