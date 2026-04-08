Надежда Стрелец ответила на обвинения в токсичности в интервью с Олесей Иванченко

Блогер Надежда Стрелец прокомментировала глянцевому журналу "Мнение редакции" обвинения в токсичности в интервью с телеведущей Олесей Иванченко.

Ранее Стрелец осудили за манеру общения с Иванченко. В отрывках интервью, распространившихся в Сети, пользователи заметили, что блогер пытается самоутвердиться за счет гостьи, обесценивает ее успехи и даже называет "глупой". Зрители назвали Стрелец токсичной и завистливой, а также обратили внимание на ее непрофессиональность.

Сама блогер не согласна с тем, что то интервью было токсичным. Она призвала зрителей смотреть его целиком, а не отдельные нарезки и разборы. По ее словам, она не вела себя некорректно по отношению к Иванченко.

"Интересно перевернуть привычную дискуссию в такую плоскость, что токсичным в новой логике может оказаться самый нейтральный персонаж", – заявила Стрелец.

Блогер подчеркнула, что темы и само интервью были согласованы как до финального монтажа, так и после – правки, "о которых они просили", были внесены, а важные вопросы были заданы.

По мнению блогера, интернет дал людям возможность высказываться, но не научил их нести ответственность за свои слова. Стрелец уверена, что хейт быстро превращается в индустрию, а негатив становится контентом.

Одним из признаков травли она назвала нападки на личность вместо критики по существу. По ее мнению, обсуждения затрагивают характер, интеллект и внешность. Знаменитость добавила, что самый частый прием – вырезать фразу из контекста и создать новый смысл. Так получается "не ложь, но полуправда".

