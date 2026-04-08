В крови актрисы Ханде Эрчел не обнаружили следы наркотиков

Результаты судмедэкспертизы не показали наличие наркотиков в анализах турецкой актрисы Ханде Эрчел, передает "Газета.ру" со ссылкой на Gazete Pencere.

Уточняется, что исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. С Эрчел уже сняты все обвинения.

Актриса, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", в марте стала подозреваемой по делу об употреблении наркотиков. Суд выдал ордер на ее арест, когда она была за рубежом. Эрчел вернулась на родину и дала показания по делу.

После того как она сдала тест на наркотики, ее отпустили на свободу. Всего в рамках дела задержаны 14 человек. Среди них – предприниматель Хакан Сабанджи и его брат Керим, актриса Гюзиде Дуран, бывший президент ФК "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.

