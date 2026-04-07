NTV: не менее 9 звезд турецкого шоу-бизнеса задержаны в антинаркотической операции

Новая масштабная антинаркотическая операция прошла в Стамбуле, в рамках которой полицейские задержали не менее девяти известных турецких деятелей шоу-бизнеса и кино. Об этом сообщает телеканал NTV.

Среди них оказались звезда сериалов "Дом, в котором ты родился" и "Полет птицы" Ибрагим Челиккол, а также поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо и Мустафа Джеждели. Кроме того, под стражу были взяты модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и музыкальный продюсер Илькай Сенджан.

Всех подозревают в употреблении, хранении и распространении наркотических веществ.

В последние месяцы в Турции, особенно в Стамбуле, регулярно проходят крупные операции по борьбе с наркоторговлей. К настоящему моменту были задержаны десятки человек, включая известных актеров, журналистов и блогеров.

Например, в рамках очередного антинаркотического рейда в январе под стражу поместили актера сериала "Клюквенный щербет" Догукана Гюнгера. Он признался в употреблении веществ, раскаялся и пообещал завязать с этим.

Исмаил Хаджиоглу, известный зрителям по телешоу "Дети рая", лишился главной роли после задержания и признания в употреблении наркотиков.

В конце марта в уголовном процессе оказалась замешана исполнительница роли Эды в сериале "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Генпрокуратура Турции выдала ордер на ее арест, когда артистка находилась за границей. По возвращении актриса дала показания в суде, а после сдала тест на наркотики.

В результате Эрчел отпустили на свободу, однако вместе с ней в рамках данного дела генпрокуратура страны задержала еще 14 человек, в число которых вошли предприниматели Хакан и Керим Сабанджи, актриса Гюзиде Дуран, экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.