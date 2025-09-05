Пойманная с наркотиками актриса Аглая Тарасова оказалась гражданкой Израиля

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с гашишным маслом. Ей грозит до семи лет по уголовному делу о контрабанде наркотических средств. Какие еще знаменитости имели проблемы с законом из-за запрещенных веществ, расскажет Москва 24.

Аглая Тарасова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Актрису задержали в аэропорту Домодедово после возращения из Израиля 28 августа. По данным МВД, во время досмотра таможенники обнаружили у нее 0,38 грамма запрещенного вещества. В отношении звезды сериала "Беспринципные" возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".

На заседании об избрании меры пресечения Тарасова попросила применить к ней запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Аглая подчеркнула, что не собирается покидать страну, так как она участвует в производстве трех фильмов. Кроме того, на ее иждивении находятся пожилые бабушка и дедушка. При этом актриса имеет двойное гражданство – российское и израильское.





Аглая Тарасова актриса Я прошу прощения за свой поступок, раскаиваюсь в нем. Я не собираюсь скрываться, живу в России, я сдала все паспорта следствию.

В итоге Тарасовой назначили запрет определенных действий до 3 ноября и освободили из зала суда. В частности, актрисе запретили выходить из дома с 00:00 до 06:00 и пользоваться телефоном. По статье о контрабанде наркотиков ей грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. При этом адвокат Илья Бурков объяснил Москве 24, что количество провозимого вещества в данном случае не имеет значения.

"Здесь играет роль сам факт перемещения наркотических средств через границу Евразийского экономического союза либо через государственную границу Российской Федерации. Начиная со второй части статьи, тяжесть наказания увеличивается в том числе в зависимости от размера перевезенного вещества", – сказал юрист.

Задержание девушки прокомментировал и ее возлюбленный, актер Антон Филиппенко.

"Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует", – рассказал он изданию Super.

Глюкоза

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Стражи порядка задержали певицу Глюкозу (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) после прилета в аэропорт Шереметьево в октябре 2024 года. СМИ писали, что Наталья шла "с искривленным лицом" и была в неустойчивом состоянии, на что и обратили внимание сотрудники полиции. От медицинского освидетельствования она отказалась.

В итоге суд оштрафовал знаменитость на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Позже певица заявила в своем телеграм-канале, что заявление написал на нее якобы некий влиятельный человек.

"Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии", – поделилась она.

Также Глюкоза назвала неправдой информацию о том, что она находилась в состоянии наркотического опьянения в зале аэропорта.

Евгений Ткачук

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Звезду сериала "Король и Шут" задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра в сентябре 2024 года.

По данным СМИ, на Ткачука возбудили два уголовных дела по статьям "Контрабанда наркотических средств" и "Хранение наркотиков". При обыске у Евгения обнаружили трубку для курения и сверток с гашишем весом 4 грамма. Однако телеграм-канал Mash утверждал, что обнаруженное вещество – марихуана.

После прохождения медицинского освидетельствования Ткачука отпустили под подписку о невыезде. Уголовные дела находятся в производстве Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Кристина Бабушкина

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Еще одна звезда сериала "Беспринципные" была задержана сотрудниками полиции в центре Москвы в июне 2023 года. Полицейские обнаружили пакет с наркотиками в автомобиле, в котором актриса ехала с мужем, Андреем Гацунаевым. По данным СМИ, в нем находилось около 0,5 грамма кокаина.

Автомобилем управлял супруг актрисы, он же и стал фигурантом сразу двух дел – помимо незаконного приобретения наркотиков, ему инкриминировано также нападение на сотрудника ГИБДД: в момент задержания он укусил его за палец.

После инцидента Театр имени Ермоловой отменил спектакль "Неидеальный Че" с участием Бабушкиной, о чем сообщалось в социальных сетях учреждения. Актриса долгое время не выходила на контакт с коллегами и не комментировала случившееся. Однако уже в августе 2023 года опубликовала фото со съемок.

В сентябре 2023 года Замоскворецкий суд утвердил штраф в размере 200 тысяч рублей мужу актрисы. Требование прокуратуры о наказании для него в виде двух лет лишения свободы было отклонено.

Наталья Бочкарева

Фото: ТАСС/Кобалия Ксения

Звезду сериала "Счастливы вместе" сотрудники ДПС задержали на столичной улице Стромынка в сентябре 2019 года. Инспекторы остановили автомобиль, однако актриса отказалась пройти медосвидетельствование. По данным СМИ, Бочкарева пыталась спрятать пакет с белым порошком в нижнем белье.

По данным СМИ, у Бочкаревой обнаружили 0,69 грамма кокаина. В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств". Ей тогда избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В январе 2020 года Бочкарева полностью признала вину, хотя ранее утверждала, что наркотики не ее. Наталья выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей. В ходе судебного заседания дознаватель заявил, что актриса загладила вину, неоднократно перечислив деньги в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который помогает детям.

