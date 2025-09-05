Задержанная актриса Тарасова раскаялась по делу о наркотиках

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая по делу о контрабанде наркотиков, заявила в Домодедовском суде, что совершила большую ошибку и раскаивается в содеянном. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания следствие призвало суд назначить артистке домашний арест, так как у нее есть гражданство Израиля, благодаря которому она может скрыться.

Однако Тарасова заявила, что не планирует уезжать из России и уже сдала все загранпаспорта следователю. Также она подчеркнула, что на сентябрь у нее запланированы съемки в трех картинах.

Вместе с тем актриса попросила судью заменить домашний арест на запрет определенных действий.

Один из ее адвокатов добавил, что, помимо съемок, в настоящий период артистка принимает участие в монтаже и озвучивании ряда картин.

Помимо этого, сторона защиты обратила внимание, что подсудимая занимается благотворительной деятельностью, а также должна ухаживать за больными бабушкой и дедушкой. В связи с этим адвокаты призвали избрать ей более мягкую меру пресечения.

Вместе с тем Тарасова рассказала, что в первый раз правоохранители вызвали ее на допрос через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), написав с неизвестного номера. Поэтому она не поняла, что ей пишут сотрудники полиции.

"И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос", – подчеркнула актриса.

О задержании Тарасовой в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. Предварительно, она прилетела из Израиля несколько дней назад с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили актрису для досмотра и нашли у нее 0,38 грамма запрещенных веществ.

Против артистки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено соответствующее обвинение. Согласно данной статье, актрисе грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

В результате судья избрал Тарасовой запрет определенных действий. В частности, до 3 ноября артистке нельзя будет покидать свое жилище с в период с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями, а также использовать телефон и интернет. Исключением могут стать необходимость в вызове экстренных служб и контакты с контролирующими органами и следователем.