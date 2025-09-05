Появилось первое видео с актрисой Тарасовой, задержанной по делу о контрабанде наркотиков

Появилось первое видео с российской актрисой Аглаей Тарасовой, которая была задержана по делу о контрабанде наркотиков. Кадры были опубликованы телеграм-каналом Super.ru

Артистку доставили в Домодедовский суд Подмосковья, где будет рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения. На кадрах видно, как Тарасова пытается скрыться от представителей СМИ. Она идет под конвоем в черной куртке и темных очках, а на голову надет капюшон.

Как сообщает ТАСС, во время судебного заседания актриса попросила суд рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме, поскольку во время слушания могут быть озвучены ее личные данные. Однако суд отказал Тарасовой в ее требовании в связи с отсутствием оснований.

Комментируя происходящее, актер Антон Филипенко, который является возлюбленным Тарасовой, сообщил Агентству "Москва", что родственники не могут дозвонится до артистки. Он признался, что узнал о ее задержании из СМИ.

"Вот сижу, как и вы, в интернете, смотрю", – добавил Филипенко.

Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября. По предварительным данным, она прилетела из Израиля несколько дней назад с чемоданом и ручной кладью. Сотрудники таможни остановили актрису для досмотра и нашли у нее 0,38 грамма наркотических веществ.

В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. В суде ей предъявили соответствующее обвинение. Согласно данной статье, ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

В суде актриса заявила, что раскаивается в содеянном и попросила избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Она объяснила, что должна ухаживать за больными родственниками. Актриса также указала, что не собирается скрываться от следствия.