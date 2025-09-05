Актрисе Тарасовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Актрисе Аглае Тарасовой в ходе заседания в Домодедовском суде предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости.

Следователь ходатайствует о домашнем аресте для фигурантки, поскольку, по его утверждению, она не явилась к правоохранителям по первому требованию. Кроме того, Тарасова имеет паспорт Израиля.

"Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", – заявила сама актриса.

Тарасова раскаялась в содеянном и попросила избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Она объяснила, что должна ухаживать за больными родственниками.

О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. При этом на заседании суда уточнили, что это произошло 28 августа. Уголовное дело против нее возбудили 3 сентября по результатам экспертизы изъятого вещества, после чего она находилась под обязательством о явке.

СМИ писали, что она прилетела из Израиля в Москву с чемоданом и ручной кладью. Ее остановили для осмотра и обнаружили запрещенные вещества весом 0,38 грамма. Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

