В генконсульство РФ не поступало данных о пострадавших при стрельбе в Сиднее

Фото: AP Photo/Mark Baker

Генконсульству РФ в Сиднее пока не поступали сведения о россиянах, которые могли погибнуть или пострадать во время стрельбы на пляже в Австралии. Об этом ТАСС рассказали в диппредставительстве.

Дипломаты продолжают находиться на связи с полицией штата Новый Южный Уэльс.

Двое неизвестных с винтовками открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее днем 14 декабря. В результате погибли 10 человек, еще не менее 7 получили ранения. Среди пострадавших есть один полицейский и дети.

Были задержаны двое подозреваемых. Сотрудники полиции продолжают проводить спецоперацию. По предварительным данным, целью нападения, которое якобы готовилось несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука.

