14 декабря, 11:59

Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее

Фото: x.com/TheBelaaz

Вооруженные люди открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее. Об этом сообщила полиция Австралии на своей странице в соцсети X.

В настоящее время правоохранители проводят спецоперацию в районе места происшествия. Граждан попросили не посещать этот район в ближайшее время.

"Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте", – сказано в сообщении.

Портал BNO News разместил кадры, на которых видно, как двое неизвестных с винтовками открыли стрельбу. Как сообщает news.com.au со ссылкой на источники, огнестрельные ранения получили несколько человек, в том числе полицейский.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан.

Ранее стрельба произошла возле 7-этажного здания Barus & Holley, в котором находятся инженерный и физический факультеты. В этот день в образовательном учреждении проходили выпускные экзамены.

В результате ЧП погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. Президент университета Кристина Паксон добавила, что все пострадавшие, кроме одного, были студентами. Состояние 8 граждан оценивается как критическое.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый якобы был задержан. Однако администрация университета опровергла эту информацию, отметив, что поиски злоумышленника продолжаются. Правоохранители уточнили, что стрелявшим был мужчина в черной одежде. По версии следствия, он использовал огнестрельное оружие.

