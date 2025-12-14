Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее

Фото: x.com/TheBelaaz

Вооруженные люди открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее. Об этом сообщила полиция Австралии на своей странице в соцсети X.

В настоящее время правоохранители проводят спецоперацию в районе места происшествия. Граждан попросили не посещать этот район в ближайшее время.

"Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте", – сказано в сообщении.

Портал BNO News разместил кадры, на которых видно, как двое неизвестных с винтовками открыли стрельбу. Как сообщает news.com.au со ссылкой на источники, огнестрельные ранения получили несколько человек, в том числе полицейский.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан.

