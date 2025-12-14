14 декабря, 03:49Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете США
Фото: depositphotos/zimmytws
Стрельба произошла в Брауновском университете штата Род-Айленд в США. Об этом сообщил глава города Провиденс Бретт Смайли.
В результате происшествия погибло два человека, еще 8 получили ранения и находятся в критическом состоянии в больнице.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками ФБР. Однако администрация университета опровергла эту информацию. По их данным, поиски стрелка продолжаются.
Ранее аналогичный слуй произошел в университете столицы штата Кентукки США в городе Франкфорт. В результате стрельбы пострадали несколько человек. Вскоре сотрудники полиции задержали стрелявшего.
Читайте также
- Шесть детей пострадали в результате стрельбы в украинском городе Сумы
- Стрельба произошла недалеко от Белого дома в Вашингтоне