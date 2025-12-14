Два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете США

Фото: depositphotos/zimmytws

Стрельба произошла в Брауновском университете штата Род-Айленд в США. Об этом сообщил глава города Провиденс Бретт Смайли.

В результате происшествия погибло два человека, еще 8 получили ранения и находятся в критическом состоянии в больнице.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками ФБР. Однако администрация университета опровергла эту информацию. По их данным, поиски стрелка продолжаются.

Ранее аналогичный слуй произошел в университете столицы штата Кентукки США в городе Франкфорт. В результате стрельбы пострадали несколько человек. Вскоре сотрудники полиции задержали стрелявшего.