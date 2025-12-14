Силы ПВО ликвидировали 141 украинский БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 141 украинский БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 14 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из них 35 дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, 32 – над Крымом, 22 – в небе над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской областью, 7 – над территорией Курской области.

Еще 4 – над территорией Рязанской области, 4 – над Ростовской областью, 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над Ленинградской областью, 1 – над Смоленской областью, 1 – над Псковской областью, 1 – над территорией Новгородской области и 1 – в небе над Подмосковьем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 94 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа. Атака длилась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 13 декабря. При этом 41 дрон был сбит над Крымом.