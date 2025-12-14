Форма поиска по сайту

14 декабря, 09:16

Общество

Морозы до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на 15 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозы до минус 10 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, минувшая ночь в столице была такой же холодной, как и предыдущая. В частности, метеостанция на ВДНХ зафиксировала в этот период температуру, которая не превысила показателя в минус 5,7 градуса. Это, как указал метеоролог, на 0,1 градуса теплее, чем 13 декабря.

"Однако это не окончательное значение минимальной температуры сегодняшних суток. Во-первых, в ближайшие час-два температура еще может немного понизиться, а во-вторых, и вечером температура ожидается чуть ниже этой отметки", – заявил Леус.

Он не исключил, что воскресенье, 14 декабря, может побить рекорды предыдущих дней и стать одним из самых холодных с начала зимы. Синоптик также рассказал, что на других метеостанциях Москвы ночью было зафиксировано от минус 5,5 градуса на Балчуге до минус 6,8 в Бутово.

В ТиНАО, а именно в Михайловском, столбик термометра опустился до минус 7,4 градуса. В Подмосковье сильнее всего похолодало в Черусти. Там температура составила минус 8,8 градуса, что ниже, чем было 13 декабря в Московской области.

Ранее синоптики сообщали, что снежный покров, сформировавшийся в Москве в ночь на 13 декабря, не сохранится до Нового года. Высота снега на метеостанции ВДНХ составила всего 2 сантиметра, то есть менее 15% от климатической нормы. По мнению метеорологов, он растает еще до новогодних праздников из-за оттепелей.

Погода в столице 14 декабря ожидается морозная и сухая

обществопогодагород

