13 декабря, 11:22

Общество
Синоптик Леус: выпавший в Москве снег не долежит до Нового года

Выпавший в Москве снег может растаять до Нового года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров, появившийся в Москве в ночь на 13 декабря, не сохранится до Нового года. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, осадки в виде снега и мокрого снега уже в пятый раз с начала холодного сезона сформировали небольшой снежный покров. На ВДНХ его высота составила 2 сантиметра, то есть менее 15% от климатической нормы.

"На других метеостанциях мегаполиса снежный покров составляет 2–3 сантиметра. Около 3 сантиметров – высота выпавшего снега и в Новой Москве", – написал Леус.

Синоптик считает, что выпавший снег растает еще до новогодних праздников из-за оттепелей. Кроме того, следующие несколько дней перед очередной волной тепла будут малоснежными, что не повлияет на высоту сугробов.

Ранее ученые заявили, что снежный покров в Москве тает из-за частых вторжений в регион теплых воздушных масс – морского полярного воздуха с Атлантики или тропического воздуха с Восточного Средиземноморья. По данным специалистов, оттепели ожидаются в городе до конца месяца.

Снегопад накрыл Москву

