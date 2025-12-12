Порывы ветра в Москве достигли 18 м/с

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра в Москве достигли 18 метров в секунду, из-за чего зафиксированы случаи повреждения конструкций. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Городские службы непрерывно осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети. На данный момент они устраняют поврежденные из-за ветра деревья и конструкции.

Отмечается, что порывы ветра сопровождаются снегом, на дорогах может образоваться гололедица. В связи с этим горожан призвали быть внимательными, не парковаться и не укрываться под деревьями.

Из-за непогоды в Москве и области объявлен желтый уровень опасности. До 21:00 пятницы, 12 декабря, прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – сильная гололедица. До 21:00 субботы, 13 декабря, предупреждение будет действовать из-за возможной метели.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что 12 декабря в Москве на мокрую после дождя поверхность может выпасть слой снега высотой 3–4 сантиметра. Однако это не станет полноценным снежным покровом, который ждут москвичи.

Синоптик также предупредил о ночных температурах с двузначными отрицательными значениями. Если температура останется ниже 0, снег может сохраниться.

