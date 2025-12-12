Ученые раскрыли причину бесснежной зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров в Москве тает из-за частых вторжений в регион теплых воздушных масс – морского полярного воздуха с Атлантики или тропического воздуха с Восточного Средиземноморья, сообщила пресс-служба МГУ.

По данным Метеорологической обсерватории учреждения, 11 декабря снег полностью растаял в 4-й раз за сезон. При этом его высота ни разу не превышала 7 сантиметров, а чаще всего оставалась на уровне около 1 сантиметра. Ученые связывают это с аномально теплой погодой.

"В ноябре средняя температура у нас была 3,7 градуса, это на 4 градуса выше нормы", – добавил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

В пресс-службе также отметили, что глобальное потепление постепенно повышает средние температуры в районах формирования разных типов воздуха. Это значит, что теплые зимние периоды в Москве становятся все более частыми.

Раньше устойчивый снежный покров в столице формировался в среднем 27 ноября. Сейчас эта дата сдвигается примерно на один день позже каждый год.

Самые поздние появления снега за последние десятилетия зафиксированы 20 и 23 января – в зимы 2006–2007 и 2019–2020 годов. Самый ранний устойчивый снежный покров выпал еще в 1973 году – 22 октября.

До этого синоптик Роман Вильфанд рассказал, что 12 декабря в Москве на мокрую после дождя поверхность может выпасть слой снега высотой 3–4 сантиметра, но это не станет полноценным снежным покровом, который ждут москвичи. По его словам, на данный момент трудно говорить о его устойчивости, поскольку прогнозы строятся с помощью физико-математического моделирования.

Синоптик также предупредил о ночных температурах с двузначными отрицательными значениями. Если температура останется ниже 0, снег может сохраниться, а при повышении – растает.