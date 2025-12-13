Форма поиска по сайту

13 декабря, 08:23

Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха составила минус 5,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В минувшую пятницу зима предприняла очередную попытку обосноваться на территории столичного региона. Холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг, вызвал резкое понижение температуры. Так, в Москве, после утренних плюс 5 градусов уже к 16:00 температура опустилась ниже 0", – отметил он.

Как указал синоптик, на базовой метеостанции ВДНХ ночью 13 декабря было зафиксировано минус 5,8 градуса. До этого лидером был день 16 ноября, когда значения опускались до минус 4,3 градуса. При это в Бутово температура составила минус 5 градусов, а на Балчуге – минус 5,4. В ТиНАО столбики термометров показали минус 5,8 градуса.

По данным Гидрометцентра России, днем 13 декабря в столице ожидаются облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а местами его порывы достигнут 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, что в столице до конца месяца могут быть оттепели. По ее словам, сильные морозы для Москвы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.

В Москве отрегулировали работу системы отопления из-за похолодания

обществопогодагород

