14 декабря, 10:16

Наука
"Роскосмос": подготовка к запуску "Биона‑М" № 3 начнется с 2026 года

В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется подготовка к запуску "Биона-М" № 3

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космический аппарат "Бион‑М" № 3 начнут готовить к запуску в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Запуск аппарата планируется для того, чтобы изучить факторы космического полета в условиях жесткого радиационного воздействия. В отличие от "Биона‑М" № 2, новый спутник планируют вывести на более высокую орбиту – примерно 800 километров. Однако уровень наклонения останется неизменных – примерно 97 градусов.

Ранее на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур был запущен "Бион-М" с мышами, мухами-дрозофилами, лекарственными растениями, семенами и водорослями.

Аппарат летал по высокоширотной орбите на высоте 370–380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на обычных орбитах. В рамках исследования ученые смогли узнать, как определенные явления действуют на живые организмы.

Спустя время аппарат вернулся. Он приземлился в степях Оренбургской области. Все живые организмы отправили в Москву для исследований. В результате была зарегистрирована гибель 10 из 75 мышей.

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов назвал такой результат удовлетворительным. Данный эксперимент позволит лучше подготовить людей к дальним космическим полетам.

Капсула спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту вернулась на Землю

