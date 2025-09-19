10 из 75 мышей умерли после полета на орбите на биоспутнике "Бион-М"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ученые зарегистрировали гибель 10 из 75 мышей, находившихся на борту биологического спутника "Бион-М" № 2. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Такой результат эксперт назвал удовлетворительным. Аналогичное мнение выразили как сами ученые, так и организаторы полета.

"Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами", – цитирует Орлова телеграм-канал ИМБП.

Директор института заверил, что специалисты установят причины смерти животных, а также конкретные этапы, на которых это произошло. Тем не менее он поздравил ученых с успешным завершением миссии на данном этапе. По его словам, посадка "Бион-М" прошла успешно.

"Были, конечно, некоторые элементы, которые доставили беспокойство ученым. Но это, в общем-то, нормальная рабочая ситуация", – отметил Орлов.

Он выразил благодарность местной администрации за помощь в тушении пожара, возникшего после посадки, а также отметил отличную организацию работ поисково-спасательных служб Росавиации и Минобороны РФ.

"Бион-М" с мышами, мухами-дрозофилами, лекарственными растениями, семенами и водорослями запустили с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите на высоте 370–380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на обычных орбитах.

После исследования животных и растений ученые смогут узнать, как определенные явления действуют на живые организмы. Данный эксперимент позволит лучше подготовить людей к дальним космическим полетам.

Возвращение спускаемого аппарата произошло 19 сентября. Он приземлился в степях Оренбургской области. Все вернувшиеся на Землю живые организмы отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.