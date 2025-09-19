Биоспутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Аппарат биологического спутника "Бион-М" № 2 с мышами и мухами на борту приземлился в степях Оренбургской области, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Позже вернувшиеся на Землю живые организмы отправят в Москву для участия дальнейших исследованиях.

"Бион-М" с мышами, мухами-дрозофилами, лекарственными растениями, семенами и водорослями запустили с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите на высоте 370–380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на обычных орбитах.

После исследования животных и растений ученые смогут узнать, как определенные явления действуют на живые организмы. Данный эксперимент позволит лучше подготовить людей к дальним космическим полетам.