Космонавт Олег Кононенко рассказал, что на МКС можно заболеть

Фото: depositphotos/3DSculptor

На Международной космической станции (МКС) можно простудиться. Об этом рассказал Герой России, летчик-космонавт, заместитель начальника ЦПК имени Гагарина по подготовке космонавтов – командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

"Мы там получаем простудные заболевания, потому что там очень много вентиляторов. Мы занимаемся спортом, бегаем по беговой дорожке, у нас активное потоотделение, и, естественно, находясь под воздействием вентиляторов, мы простыть можем", – приводит слова Кононенко Агентство "Москва".

На станцию зараженные космонавты не попадают, так как перед взлетом проходят "процесс обсервации". Кроме того, экипаж старается себя беречь, а на борту есть все необходимые лекарства. Также на связи всегда полетный врач, рассказал Кононенко.

Вместе с тем он добавил, что медики проходят отбор для полета в космос. При этом на МКС нужны адаптивные люди, которые разбираются во многих сферах, например в технике.

