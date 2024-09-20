Космонавты Кононенко и Чуб побили рекорд продолжительности миссии на МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб из России установили новый рекорд по продолжительности миссии на Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

Как ранее рассказали в пресс-службе "Роскосмоса", космонавты должны были побить рекорд в 16:06:51 по московскому времени. Прошлый рекорд был поставлен в 2022–2023 годах и принадлежал космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Фрэнку Рубио. Их полет продлился 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал ОХара. В апреле она вернулась на Землю с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской.

Сами Кононенко и Чуб вернутся вместе с американкой Трейси Дайсон 23 сентября на корабле "Союз МС-25". Всего продолжительность полета космонавтов составит более 374 суток.

При этом новый рекорд касается только полета МКС. Самый продолжительный полет в истории космонавтики выполнил россиянин Валерий Поляков. Он провел на станции "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд с января 1994 года по март 1995 года.

Ранее Кононенко стал первым человеком в мире, который набрал тысячу суток по суммарной длительности космических полетов. По завершении годового полета на МКС суммарный налет космонавта составит 1 110 суток.

Кроме того, в начале сентября был установлен рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. После запуска корабля "Союз МС-26" их число составило 19 человек. Прошлый такой рекорд был поставлен в мае 2023 года, когда общее число людей достигало 17.