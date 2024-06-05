Российский космонавт Кононенко стал первым, кто провел в космосе тысячу суток

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Российский космонавт Олег Кононенко стал первым человеком в мире, который набрал тысячу суток по суммарной длительности космических полетов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября прошлого года. Уже 4 февраля этого года он стал мировым рекордсменом по проведенному в космосе времени, превысив достижение советского и российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять своих космических полетов набрал в сумме 878 суток.

По завершению годового полета на МКС, который намечен на 23 сентября этого года, суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.

Ранее сообщалось, что четыре человека присоединились к Российскому отряду космонавтов по итогам четвертого открытого отбора. По результатам общекосмической подготовки кандидаты получат квалификацию "космонавт-испытатель".

До этого исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что Россия собирается запустить до конца года систему слежения за космической деятельностью и предупреждением опасных ситуаций в космосе "Млечный путь".