14 декабря, 07:19

Общество

До 6 градусов мороза и облачная погода ожидаются в Москве 14 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 14 декабря, составит от 4 до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до минус 8 градусов, в некоторых районах также возможен снег.

Вместе с тем в регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентр России предупредили, что желтый уровень погодной опасности в столице был продлен на трое суток из-за гололедицы, которая может образовываться на дорогах по всему Подмосковью до 21:00 вторника, 16 декабря.

Кроме того, синоптики сообщили, что на следующей неделе столбики термометров в Москве снова могут подняться выше нуля. Так, во вторник, 16 декабря, ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

Погода в столице 14 декабря ожидается морозная и сухая

