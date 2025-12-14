Форма поиска по сайту

14 декабря, 08:32

La Nación: сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026

FIFА может отстранить сборную Аргентины от ЧМ-2026 по футболу – СМИ

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Международная федерация футбола (FIFА) может отстранить аргентинскую сборную от чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщает La Nacion.

Ранее правоохранители провели обыски в здании AFA и в 13 футбольных клубах Аргентины. Их уличили в участии в незаконных транзакциях, в том числе в отмывании средств.

В частности, подозреваются в совершении данных действий президент AFA Клаудио Тапиа, его доверенное лицо Пабло Товигиньо и замглавы финансового департамента организации Лусиано Накис.

По версии следствия, фирма Sur Finanzas, которая вкладывает средства в вышеуказанные клубы и принадлежит близкому другу Тапии Ариэлю Вальехо, выдавала командам займы и получала выплаты от телевизионных и маркетинговых прав.

В настоящее время суд рассматривает вопрос о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар, а также на находящуюся там вертолетную площадку, коневодческую ферму и свыше 50 ретроавтомобилей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупционной системы, в рамках которой клуб "Крылья Советов" задолжал миллионы рублей неким преступникам, связанным с судейским корпусом.

Он призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. Федорищев оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

Спустя время было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В Российской Премьер-лиге призвали к строжайшему наказанию клубов в случае уличения их в коррупции.

