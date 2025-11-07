РФС пожизненно отстранил экс-инвестора "Химок" Туфана Садыгова

Фото: телеграм-канал SHOT

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил экс-инвестора подмосковных "Химок" Туфана Садыгова от любой деятельности, которая связана с футболом. Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, передает ТАСС.

Помимо этого, экс-гендиректоры футбольного клуба Николай Оленев и Дмитрий Брехов отстранены на 2 года от деятельности, связанной с футболом. При этом один из них не может работать в данной сфере условно.

Глава КДК РФС заявил, что изначально в качестве руководителей клуба были представлены Брехов и Оленев. Однако все клубы знали, что Садыгов имел отношение к управлению и спонсированию команды.

По словам Григорьянца, свидетели указали, что учредители команды были подставными, поскольку их не видели в качестве лиц, которые бы координировали ситуацию в "Химках". Он также указал, что "недобросовестные и неразумные действия" Садыгова привели к тому, что клуб утратил статус профессионального.

При этом, по словам главы КДК РФС, бывший инвестор "Химок" может обжаловать решение ведомства в апелляционном комитете.

В конце прошлого года были задержаны пять предпринимателей: учредитель "Союздорстрой" Елена Оширова, учредитель "РМ" Ольга Данилова, бизнесмен Игорь Вашунин, руководитель организации "МТУ Сатурн" Артем Сусликов и учредитель "Автотрансстрой" Салман Юсупов. Все они являлись руководителями одного из предприятий, которое было признано банкротом.

При этом Садыгов инвестировал средства в данную компанию. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, ущерб составил не одну сотню миллионов рублей.

Спустя время Садыгова отправили под домашний арест. По версии следствия, он и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками, и обращали в свою пользу денежные средства.

В середине года подмосковный клуб "Химки" объявил о временной приостановке своей деятельности. Кроме того, команду исключили из состава членов РФС.

В результате налоговая инспекция попросила Арбитражный суд Московской области признать "Химки" банкротом из-за долгов перед бюджетом в размере свыше 448 миллионов рублей. Спустя время инстанция удовлетворила это требование.

