ТАСС: дело главного инвестора футбольного клуба "Химки" не связано со спортом

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Уголовное дело, возбужденное в отношении главного инвестора футбольного клуба "Химки" Туфана Садыгова, не связано со спортом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Садыгов является крупным инвестором, а остальные фигуранты дела – недобросовестными бизнесменами. Причем некоторые из них довели до банкротства предприятия, руководителями которых значились ранее.

Также он подчеркнул, что правоохранители уже назначили множество экспертиз, провели обыски по местам проживания фигурантов и на их рабочих местах. По предварительным данным, ущерб составляет не одну сотню миллионов рублей.

Ранее в Головинский суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу Садыгова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Среди других фигурантов еще были задержаны пять предпринимателей – учредитель "Союздорстрой" Елена Оширова, учредитель "РМ" Ольга Данилова, бизнесмен Игорь Вашунин, руководитель организации "МТУ Сатурн" Артем Сусликов и учредитель "Автотрансстрой" Салман Юсупов.

При этом суд не удовлетворил ходатайство следствия об отправке в СИЗО Вашунина и Юсупова.