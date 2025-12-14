Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

В столичных аэропортах вводились ограничения на фоне сообщений об отражении атаки дронов на город. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице был сбит один беспилотник.

Мэр добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.