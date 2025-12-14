Аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили прием и выпуск самолетов

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в московских аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. По его словам, за это время на запасной аэродром был отправлен один рейс, который должен был приземлиться в Домодедово.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – отметил представитель Росавиации.

Утром 14 декабря также вводились временные ограничения в Домодедово и Жуковский. Аэропорты не принимали и не выпускали самолеты. Спустя время меры были сняты.

