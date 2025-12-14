Форма поиска по сайту

14 декабря, 13:17

Происшествия

Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее

Фото: AP Photo/Mark Baker

9 человек, в том числе один из стрелявших, погибли при нападении на людей на пляже Бондай в Сиднее. Об этом сообщила полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс на своем сайте.

Кроме того, еще 11 человек получили ранения, в том числе двое полицейских. По предварительным данным, второй злоумышленник, открывший стрельбу на пляже, находится в критическом состоянии.

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на врачей, в больницы доставлены 13 человек. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи штата Новый Южный Уэльс заявляет о 16 пострадавших и 10 погибших.

"Всего к месту происшествия прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей", – добавили в службе скорой помощи.

Местный телеканал 9News уточняет, что среди пострадавших есть дети.

Также стало известно об аресте третьего человека, который якобы участвовал в нападении на людей на пляже Бондай. По предварительным данным, он сам сдался полиции.

Помимо этого, свидетели стрельбы запечатлели момент, как прохожий подбежал к одному из злоумышленников сзади и вырвал из его рук оружие. Всего, как уточняет портал ABC со ссылкой на очевидца, стрельба длилась примерно 10 минут.

Премьер Австралии Энтони Альбанезе в эфире телеканала SBS назвал случившееся шокирующим и вызывающим беспокойство. По его словам, правоохранители и службы экстренного реагирования продолжают работать на месте происшествия.

"Мои мысли с каждым пострадавшим", – отметил Альбанезе, заявив, что австралийские власти находятся "в контакте с комиссаром федеральной полиции Австралии и правительством штата Новый Южный Уэльс".

Неизвестные с винтовками открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее днем 14 декабря. Целью нападения, которое якобы готовилось несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Генконсульству РФ в Сиднее пока не поступали сведения о россиянах, которые могли погибнуть или пострадать во время стрельбы на пляже.

