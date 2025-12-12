Врач Бузунов: работа ночью приводит к проблемам с фертильностью и потенцией

Работа в ночную смену ухудшает состояние сердца, выяснили ученые. Насколько такой график вреден для здоровья и может ли сотрудник отказаться от него, разбиралась Москва 24.

Бьет в самое сердце

Ночная работа способна ухудшить состояние сердца и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил журнал Medical Xpress со ссылкой на ученых.

Как отметил директор Института сердечно-сосудистых наук Лорри Киршенбаум, ночью, когда организм отдыхает, в клетках сердца активируется естественная система "очистки". Благодаря ей удаляются и перерабатываются поврежденные белки, что помогает работе органа.





Лорри Киршенбаум директор Института сердечно-сосудистых наук Как только мы меняем цикл смены дня и ночи, этот биологический процесс перестает работать должным образом. Происходит накопление клеточного мусора, как на свалке, а поврежденные белки мешают нормальной работе клеток, что может привести к болезни.

Исследователи отметили, что последствия наступают для всего организма, но основная нагрузка приходится именно на сердце. Эффект наступает даже при небольших изменениях в цикле дня и ночи.

Также, по мнению ученых, гены, отвечающие за циркадные ритмы, по-разному функционируют в зависимости от гендера. Это объясняет повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, таких как инфаркт и высокое давление.

Кроме того, вместе с NASA эксперты продолжают изучать влияние на организм микрогравитации и отсутствие нормального цикла дня и ночи в космосе. Это связано с тем, что на борту МКС космонавты наблюдают до 16 восходов и закатов за 90 минут, а сердце в условиях невесомости меняет форму. Полученные данные помогут понять, как нарушение сна и изменение ритмов на Земле могут влиять на здоровье людей с сердечной недостаточностью, объяснила Киршенбаум.

Можно отказаться?

Организм рано или поздно приспосабливается к ночной работе, отметил в беседе с Москвой 24 врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. По его словам, с появлением ярких энергосберегающих ламп, а также очков для светотерапии организм можно в некоторой степени обмануть.

"Офисный свет, цветовая температура которого больше 5,5 тысячи кельвинов, мозг воспринимает как солнечный. То есть работник трудится в освещенном пространстве словно днем, а ночью закрывает окна шторами блэкаут, и вроде как наступает ночь", – пояснил эксперт.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сложнее всех приходится тем, у кого смены постоянно меняются. Организм не успевает адаптироваться и в итоге пребывает в постоянном джетлаге.

В результате все это приводит к сбою цикадных ритмов: организм перестает понимать, когда наступает день, а когда ночь. По словам Бузунова, сбой в гормональном профиле, из-за чего у женщин могут начаться проблемы с фертильностью, а у мужчин – с потенцией. Кроме того, страдает сердечно-сосудистая система и иммунитет, из-за чего сотрудник в целом начинает чаще болеть, предупредил врач.

По его словам, зачастую у работника отмечается еще и недосып, поскольку после трудовой ночи приходится выполнять какие-либо дела днем. Мозг начинает думать, что если организм не отдыхает, то появился раздражающий фактор. На этом фоне он начинает запасать энергию.

"Вслед за этим идет повышенная выработка гормона грелина, который повышает аппетит. Человек начинает больше хотеть высококалорийной пищи, что легко может привести к ожирению. А дальше начинаются метаболические нарушения и риск развития сахарного диабета", – отметил Бузунов.

Чтобы хоть как-то минимизировать вред, важно находить время и хорошо высыпаться, создавая условия, при которых никто и ничто не будет беспокоить. Также можно посоветоваться с врачом, который индивидуально разработает схему приема мелатонина, в зависимости от графика работы, отметил эксперт. В целом же важно вести здоровый образ жизни и не забывать про физическую активность, чтобы организму было легче справиться с нагрузками, заключил специалист.

Не стоит забывать, что в ряде ситуаций сотрудник вправе отказаться от работы в ночное время, рассказала Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина. По ее словам, если изначально в трудовом договоре не шло речи о подобном графике, начальство не имеет права внести изменения без согласия сотрудника.

В то же время, если сотрудник был принят на работу с ночным графиком, то не может от него отказаться, пояснила эксперт.





Исключение – наступление беременности. По статье Трудового кодекса о работе в ночное время (96 ТК РФ) женщины в положении, а также несовершеннолетние привлекаться к ней не могут, даже если захотят.

Там же перечислены все категории, которые можно привлечь к работе в ночное время только с письменного согласия и при условии, что выполнение обязанностей не запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

"Среди них женщины с детьми в возрасте до 3 лет, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей в возрасте до 14 лет, многодетные родители с тремя или более детьми в возрасте до 18 лет до достижения младшим 14 лет, а также инвалиды и родители детей-инвалидов", – перечислила юрист.

Если сотрудника заставляют работать в ночное время, а он не хочет и у него есть основание отказаться, Шайдуллина посоветовала отправить жалобу в государственную инспекцию труда и в прокуратуру. При этом она отметила, что труд в ночное время оценивается в повышенном размере. Минимальное увеличение составляет 20% оклада за каждый час работы, а конкретная сумма устанавливается локальными нормативными актами, заключила специалист.

