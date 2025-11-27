Врач Чернышова: возврат практики перевода часов на зимнее и летнее время вызовет стресс

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод часов на летнее и зимнее время, чтобы облегчить ментальное состояние россиян. Найдет ли отклик такая инициатива и почему, разбиралась Москва 24.
Вечная "зима"
Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков предложил вернуть в России сезонный переход на зимнее и летнее время, сообщает News.ru.
Несмотря на то что переходы будут сопровождаться определенными неудобствами, депутат убежден, что их польза перевесит все трудности. А в качестве гибкого подхода к решению вопроса Новичков предложил делегировать право принятия окончательного решения регионам.
В качестве примера депутат привел существующую практику, когда соседние субъекты страны успешно функционируют в условиях двухчасовой разницы во времени, адаптируясь к подобным особенностям.
В России не впервые предлагают вернуться к сезонному переводу часов. В 2023 году депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что постоянная жизнь по зимнему времени привела к негативным последствиям: значительному сокращению света по вечерам, нарушению режима дня у граждан и росту потребления электроэнергии из-за раннего наступления темноты.
По мнению парламентария, возвращение к сезонному переводу позволило бы увеличить количество используемого светлого времени вечером на 200 часов в год, снизить расходы населения на электричество, сократить число ДТП и преступлений, а также облегчить проведение сельскохозяйственных и строительных работ.
Отмена сезонного перевода часов произошла в августе 2011-го, после чего в России начали жить по летнему времени (UTC +4) вплоть до 2014 года, пока июльский опрос ВЦИОМ не показал, что такой график устраивает только 19% жителей. В результате 26 октября 2014-го в 02:00 Россия возвратилась к жизни по зимнему времени (UTC +3).
Негативные изменения?
Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 поставил под сомнение целесообразность перевода часов.
Он напомнил, что если в Советском Союзе мера принималась для экономии электроэнергии, то в настоящий момент технический прогресс избавил страну от такой необходимости.
Также эксперт отметил, что существует и психологический аспект инициативы, который для многих носит негативный характер. Он заключается в изменении биоритмов: необходимость вставать раньше или позже ложиться может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда.
При этом врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что для поддержания психического здоровья, хорошего настроения и работоспособности действительно важно ежедневно проводить на улице не менее получаса в светлое время суток, чтобы солнечный свет попадал на сетчатку глаза.
"Благодаря этому начинается выработка нейромедиаторов, таких как серотонин, отвечающих за профилактику депрессии", – рассказала терапевт Москве 24.
Эксперт добавила, что этот элемент играет критическую роль не только в усвоении кальция и здоровье костной системы, но и поддерживает работу центральной нервной системы, щитовидной железы и процессы кроветворения. Нехватка витамина может проявляться в повышенной утомляемости, сонливости и снижении общей работоспособности.
При этом Чернышова согласилась, что в то время, как одни жители страны могут не увидеть изменений от перевода часов, другие начнут испытывать стресс, поскольку придется привыкать к новому графику сна и бодрствования.
Однако врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что переход на летнее и зимнее время может снять дополнительную нагрузку с иммунитета.
"Тогда он больше сосредоточен на борьбе с вирусными инфекциями, других задачах по защите организма", – заявила она.
При этом, в случае принятия инициативы, легче начать переход с весны: световой день к тому моменту уже растет и за счет этого организм начнет получать больше энергии, заключила Ярцева.