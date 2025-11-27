Врач Чернышова: возврат практики перевода часов на зимнее и летнее время вызовет стресс

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод часов на летнее и зимнее время, чтобы облегчить ментальное состояние россиян. Найдет ли отклик такая инициатива и почему, разбиралась Москва 24.

Вечная "зима"

Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков предложил вернуть в России сезонный переход на зимнее и летнее время, сообщает News.ru.



Николай Новичков член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Причина очень простая – начало дня должно сопровождаться солнечным светом. Это благотворно влияет и на здоровье, и на самочувствие, и на настроение человека.

Несмотря на то что переходы будут сопровождаться определенными неудобствами, депутат убежден, что их польза перевесит все трудности. А в качестве гибкого подхода к решению вопроса Новичков предложил делегировать право принятия окончательного решения регионам.

В качестве примера депутат привел существующую практику, когда соседние субъекты страны успешно функционируют в условиях двухчасовой разницы во времени, адаптируясь к подобным особенностям.

В России не впервые предлагают вернуться к сезонному переводу часов. В 2023 году депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что постоянная жизнь по зимнему времени привела к негативным последствиям: значительному сокращению света по вечерам, нарушению режима дня у граждан и росту потребления электроэнергии из-за раннего наступления темноты.

По мнению парламентария, возвращение к сезонному переводу позволило бы увеличить количество используемого светлого времени вечером на 200 часов в год, снизить расходы населения на электричество, сократить число ДТП и преступлений, а также облегчить проведение сельскохозяйственных и строительных работ.

Впервые летнее время, когда стрелки сдвинули на один час вперед, ввели на территории страны 14 июля 1917 года. Такое решение было принято по примеру стран Запада, чтобы сэкономить на электроэнергии. Однако из-за ситуации в стране стрелки забыли "вернуть" в прежнее положение, из-за чего к привычному исчислению времени обратились только в январе 1918-го. Отмена сезонного перевода часов произошла в августе 2011-го, после чего в России начали жить по летнему времени (UTC +4) вплоть до 2014 года, пока июльский опрос ВЦИОМ не показал, что такой график устраивает только 19% жителей. В результате 26 октября 2014-го в 02:00 Россия возвратилась к жизни по зимнему времени (UTC +3).



Негативные изменения?

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 поставил под сомнение целесообразность перевода часов.

Он напомнил, что если в Советском Союзе мера принималась для экономии электроэнергии, то в настоящий момент технический прогресс избавил страну от такой необходимости.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Активно внедряются энергоэффективные бытовые приборы и устройства нового поколения, те же электросберегающие лампы. Поэтому с точки зрения экономической эффективности такое решение уже не выглядит однозначным. Для принятия взвешенного решения требуются профессиональные расчеты специалистов.

Также эксперт отметил, что существует и психологический аспект инициативы, который для многих носит негативный характер. Он заключается в изменении биоритмов: необходимость вставать раньше или позже ложиться может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда.

При этом врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что для поддержания психического здоровья, хорошего настроения и работоспособности действительно важно ежедневно проводить на улице не менее получаса в светлое время суток, чтобы солнечный свет попадал на сетчатку глаза.

"Благодаря этому начинается выработка нейромедиаторов, таких как серотонин, отвечающих за профилактику депрессии", – рассказала терапевт Москве 24.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также солнечный свет стимулирует синтез витамина D, который тоже важен для организма. Однако в этом случае поддержать его уровень не так сложно. Это можно сделать с помощью приема препаратов, которые назначит врач, а также благодаря рациону. Среди натуральных источников витамина D, который является жирорастворимым, можно выделить печень, красную икру, жирную рыбу и яйца.

Эксперт добавила, что этот элемент играет критическую роль не только в усвоении кальция и здоровье костной системы, но и поддерживает работу центральной нервной системы, щитовидной железы и процессы кроветворения. Нехватка витамина может проявляться в повышенной утомляемости, сонливости и снижении общей работоспособности.

При этом Чернышова согласилась, что в то время, как одни жители страны могут не увидеть изменений от перевода часов, другие начнут испытывать стресс, поскольку придется привыкать к новому графику сна и бодрствования.

Однако врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что переход на летнее и зимнее время может снять дополнительную нагрузку с иммунитета.

"Тогда он больше сосредоточен на борьбе с вирусными инфекциями, других задачах по защите организма", – заявила она.

При этом, в случае принятия инициативы, легче начать переход с весны: световой день к тому моменту уже растет и за счет этого организм начнет получать больше энергии, заключила Ярцева.