Экономист Разуваев оценил идею дать право регионам смещать начало рабочего дня зимой

Регионам надо дать право сдвигать начало рабочего дня зимой из-за раннего наступления темноты, предложили в Госдуме. Как это повлияет на физическое и психологическое здоровье сотрудников, расскажет Москва 24.

Темное дело

Российские регионы должны получить возможность сдвигать начало работы зимой на фоне раннего наступления темноты, заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В противном случае весь световой день граждане проводят в офисах или на учебе, объяснил парламентарий.

Он напомнил, что подобная практика уже существует в Китае. Сдвинуть начало трудового дня на час, по его мнению, можно было бы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в северных регионах и на Дальнем Востоке. Инициативу планируют выдвинуть во время осенней сессии в Госдуме, отметил Даванков.



Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Очень часто идешь на работу, а дети в школу – вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать (). Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет.

Также Даванков обратил внимание, что выход на работу и возвращение домой в темное время суток сказывается на здоровье человека. В частности, люди испытывают недостаток витамина D и находятся в плохом расположении духа.

Ранее в России уже высказывались идеи о смещении начала рабочего дня. В частности, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала ТАСС, что подобный подход мог бы помочь разгрузить дороги в час пик. Однако первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с агентством высказался против таких мер.

"Принимать федеральный закон о том, какое учреждение, какого профиля и во сколько должно начинать работать, – это совершенно некорректно, потому что ситуация в регионах абсолютно разная. Где-то вообще пробок нет. И если говорить о существующем законодательстве, то у нас уже предусмотрены и гибкий график, и удаленная работа", – рассказал он.

Федяев напомнил, что большинство предприятий начинают работать в районе 07:00–08:00, государственные и общеобразовательные учреждения – в 09:00, а бизнес – в 10:00. Если назначить кому-то рабочий день, например, с 12:00, возникает проблема с тем, чтобы забрать ребенка из детского сада, объяснил он.

Кроме того, в Госдуме предлагали перенести начало учебы школьников не ранее чем на 09:00. Авторы идеи объяснили это желанием снизить нагрузку на детей и дать возможность родителям спокойно проводить их на уроки.

Острая необходимость?

Сдвиг начала рабочего дня не окажет позитивное влияние на эффективность труда, так как некоторые испытают дискомфорт из-за смены режима и планов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Полезно ложиться до 00:00 и спать около 7 часов, но тут тоже есть индивидуальные особенности. К примеру, некоторым требуется 9 часов, чтобы восстановить силы, другим – всего 5. И если сдвинуть рабочий день, но при этом тратить около часа на дорогу, смысл инициативы теряется.

В то же время эксперт согласилась, что прогулки в дневное время способствуют выработке витамина D и тем самым способствуют борьбе с депрессией. Также человек получает дозу химических веществ – нейромедиаторов, отвечающих за самочувствие, хорошее настроение и нормальную передачу нервных импульсов.

"Особенно прогулки на свежем воздухе полезны тем, кто работает из дома, потому что такие люди нечасто выходят на улицу в светлое время суток. Поэтому сдвиг рабочего дня можно заменить обычной прогулкой в обед", – объяснила Чернышова.

Психолог Екатерина Кольцова, в свою очередь, рассказала Москве 24, что ментальное здоровье человека сильно не пострадает, если он будет возвращаться домой в темное время суток.

"Однако в осенне-зимний период люди могут испытывать апатию из-за нехватки серотонина – "гормона счастья". Помогут прогулки в дневное время: в обеденный перерыв лучше выйти на улицу. Еще осенью и зимой стоит принимать витамин D, есть больше фруктов и овощей, делать зарядку. Таким образом через тело можно наладить свое психологическое здоровье", – отметила специалист.

В то же время социальная активность и коэффициент полезного действия на работе при сдвиге графиков не повысятся, убеждена Кольцова.





Екатерина Кольцова психолог Люди, скорее всего, будут не восстанавливать силы, а отдадут предпочтение домашним делам или же дополнительно нагрузят себя работой. Вряд ли они потратят время на то, чтобы погулять, пока световой день не закончился.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что компании должны сами устанавливать продолжительность своего рабочего дня.

"В этом плане Госдуме не стоит регулировать процессы бизнеса. Российская экономика в настоящее время не придерживается единых стандартов. Специалисты разных сфер работают в разное время – все зависит от задач конкретной компании", – рассказал специалист.

По его мнению, руководитель при разработке графика исходит из жизни и потребностей своего коллектива. В то же время начальству будет не лишним поговорить со своими подчиненными и узнать об их пожеланиях относительно времени рабочего дня, заключил эксперт.

