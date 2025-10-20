Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 15:32

Общество
Главная / Истории /

Экономист Разуваев оценил идею дать право регионам смещать начало рабочего дня зимой

Позитивный сдвиг? Нужно ли смещать начало рабочего дня из-за зимней темноты

Регионам надо дать право сдвигать начало рабочего дня зимой из-за раннего наступления темноты, предложили в Госдуме. Как это повлияет на физическое и психологическое здоровье сотрудников, расскажет Москва 24.

Темное дело

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Российские регионы должны получить возможность сдвигать начало работы зимой на фоне раннего наступления темноты, заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В противном случае весь световой день граждане проводят в офисах или на учебе, объяснил парламентарий.

Он напомнил, что подобная практика уже существует в Китае. Сдвинуть начало трудового дня на час, по его мнению, можно было бы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в северных регионах и на Дальнем Востоке. Инициативу планируют выдвинуть во время осенней сессии в Госдуме, отметил Даванков.

Очень часто идешь на работу, а дети в школу – вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать (работодателям. – Прим. ред.). Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет.
Владислав Даванков
вице-спикер Госдумы

Также Даванков обратил внимание, что выход на работу и возвращение домой в темное время суток сказывается на здоровье человека. В частности, люди испытывают недостаток витамина D и находятся в плохом расположении духа.

Ранее в России уже высказывались идеи о смещении начала рабочего дня. В частности, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала ТАСС, что подобный подход мог бы помочь разгрузить дороги в час пик. Однако первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с агентством высказался против таких мер.

"Принимать федеральный закон о том, какое учреждение, какого профиля и во сколько должно начинать работать, – это совершенно некорректно, потому что ситуация в регионах абсолютно разная. Где-то вообще пробок нет. И если говорить о существующем законодательстве, то у нас уже предусмотрены и гибкий график, и удаленная работа", – рассказал он.

Федяев напомнил, что большинство предприятий начинают работать в районе 07:00–08:00, государственные и общеобразовательные учреждения – в 09:00, а бизнес – в 10:00. Если назначить кому-то рабочий день, например, с 12:00, возникает проблема с тем, чтобы забрать ребенка из детского сада, объяснил он.

Кроме того, в Госдуме предлагали перенести начало учебы школьников не ранее чем на 09:00. Авторы идеи объяснили это желанием снизить нагрузку на детей и дать возможность родителям спокойно проводить их на уроки.

Острая необходимость?

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Сдвиг начала рабочего дня не окажет позитивное влияние на эффективность труда, так как некоторые испытают дискомфорт из-за смены режима и планов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Полезно ложиться до 00:00 и спать около 7 часов, но тут тоже есть индивидуальные особенности. К примеру, некоторым требуется 9 часов, чтобы восстановить силы, другим – всего 5. И если сдвинуть рабочий день, но при этом тратить около часа на дорогу, смысл инициативы теряется.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

В то же время эксперт согласилась, что прогулки в дневное время способствуют выработке витамина D и тем самым способствуют борьбе с депрессией. Также человек получает дозу химических веществ – нейромедиаторов, отвечающих за самочувствие, хорошее настроение и нормальную передачу нервных импульсов.

"Особенно прогулки на свежем воздухе полезны тем, кто работает из дома, потому что такие люди нечасто выходят на улицу в светлое время суток. Поэтому сдвиг рабочего дня можно заменить обычной прогулкой в обед", – объяснила Чернышова.

Психолог Екатерина Кольцова, в свою очередь, рассказала Москве 24, что ментальное здоровье человека сильно не пострадает, если он будет возвращаться домой в темное время суток.

"Однако в осенне-зимний период люди могут испытывать апатию из-за нехватки серотонина – "гормона счастья". Помогут прогулки в дневное время: в обеденный перерыв лучше выйти на улицу. Еще осенью и зимой стоит принимать витамин D, есть больше фруктов и овощей, делать зарядку. Таким образом через тело можно наладить свое психологическое здоровье", – отметила специалист.

В то же время социальная активность и коэффициент полезного действия на работе при сдвиге графиков не повысятся, убеждена Кольцова.

Люди, скорее всего, будут не восстанавливать силы, а отдадут предпочтение домашним делам или же дополнительно нагрузят себя работой. Вряд ли они потратят время на то, чтобы погулять, пока световой день не закончился.
Екатерина Кольцова
психолог

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что компании должны сами устанавливать продолжительность своего рабочего дня.

"В этом плане Госдуме не стоит регулировать процессы бизнеса. Российская экономика в настоящее время не придерживается единых стандартов. Специалисты разных сфер работают в разное время – все зависит от задач конкретной компании", – рассказал специалист.

По его мнению, руководитель при разработке графика исходит из жизни и потребностей своего коллектива. В то же время начальству будет не лишним поговорить со своими подчиненными и узнать об их пожеланиях относительно времени рабочего дня, заключил эксперт.

Читайте также


обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика