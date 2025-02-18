Психолог Полтавская объяснила, нужно ли скидываться на подарки коллегам

В Госдуме напомнили, что сборы средств для покупки техники для работы или подарка коллеге являются добровольными. Может ли нежелание скидываться на нужды коллектива отразиться на карьере и как вежливо отказаться от взносов, разбиралась Москва 24.

Неписанные правила маленького коллектива

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что собирать деньги для покупки техники на работу или подарка коллеге можно только на добровольной основе – сотрудники могут не участвовать в сборе средств, сообщил ТАСС.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов В трудовом коллективе собирают, например, на подарок, на цветы, чтобы приобрести в кабинет какую-нибудь технику, чайник, микроволновую печь, телевизор – все что угодно. Коллектив самостоятельно этот вопрос решает, предлагает сброситься. Это дело добровольное. Вопрос этот касается не только отношений работников и работодателей, это вопрос нахождения в коллективе.

Парламентарий обратил внимание, что подобные сборы не относятся к обязательным платежам и не имеют никакого отношения к трудовому договору. Работник может вместе с коллегами купить какое-то оборудование, но и добровольно отказаться, а впоследствии не пользоваться купленной вещью, уточнил депутат.

Нилов напомнил и о человеческих понятиях и отношениях, которые в законе не значатся.

"Сегодня ты сбрасываешься на подарок коллеге, завтра тебе все вместе дарят подарок на твой день рождения. Это не прописано в трудовом договоре и кодексе. Это внутренние неписанные правила маленького рабочего коллектива", – добавил парламентарий.

При этом результаты исследования одного из финансовых маркетплейсов показали, что 38% опрошенных россиян не любят собирать деньги на дни рождения коллег, сообщает газета "Известия".

Оказалось, что 64% из этой группы не сдают средства на презенты для других сотрудников из принципа. Негативно настроенные участники опроса указали на бессмысленность традиции, поскольку происходит круговорот денег в коллективе. При этом некоторые респонденты уточнили, что на подарки коллегам они тратят больше средств, чем видят в конверте в свой день рождения.

Дарить или не дарить?

В некоторых компаниях подарки – часть корпоративной культуры, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-специалист Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова HR-специалист Бывает так, что кто-то отказывается от сбора денег, и к нему могут начать относиться иначе. Однако иногда люди так поступают из-за финансовых трудностей и переживают, потому что отрываются от коллектива. При отказе делать подарки может нарушиться дружественная атмосфера и устоявшийся общественный порядок.

По словам специалиста, на карьеру нежелание сдавать деньги не повлияет, так как в России в основном все кладут средства в общий конверт. И именинник не сможет понять, кто решил не участвовать в этом, уточнила Лоикова.

Однако коллектив – это единая и сложившаяся система, где люди поддерживают друг друга, проявляют заботу и внимание, подчеркнула психолог Юлия Полтавская в разговоре с Москвой 24.

"Если кто-то из участников не вкладывается и "не инвестирует внимание" в поздравления других, то для других сотрудников это может быть непонятно, отталкивающе", – уточнила эксперт.

Однако психолог также напомнила, что у каждого есть свои причины для того или иного поведения.





Юлия Полтавская психолог Не стоит сразу же осуждать коллег: нужно понять, почему они себя так ведут. Человек может справляться с каким-то внутренним конфликтом, который не виден другим. Важно прояснить ситуацию с помощью диалога, поговорить лично.

Полтавская добавила, что коллегам действительно стоит преподносить презенты, ведь подарки – акт внимания, который многими воспринимается как что-то очень приятное и важное, а еще поддерживает дружелюбную атмосферу.

Психолог назвала и другие ритуалы, помогающие сохранить комфорт. Например, запоминание памятных дат, внимание к интересам и вкусам других.

В свою очередь, нежелание делать подарки может сказаться на карьерных перспективах, только если для начальства это критически важно и является данью уважения к его статусу.





Юлия Полтавская психолог Всегда необходимо смотреть на то, какой рядом с вами человек и что для него важно. В коллективе самое главное – это гибкость. Если не хочется делать подарок, но нет желания портить отношения с коллективом, то лучше отказаться через какую-то компенсацию.

Ею, например, может быть организация доставки подарка – в таком случае коллегам будет проще смириться с отказом, заключила эксперт.