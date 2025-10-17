Эксперт Митрофанова: работодатель не может уволить сотрудников за служебный роман

Любовь между коллегами может разрушить карьерные возможности, считают эксперты. Способен ли служебный роман положительно повлиять на работоспособность и вправе ли начальство запретить такие отношения, разбиралась Москва 24.

Служебный роман

Служебные романы мешают строить карьеру, рассказала aif.ru нейропсихолог Наталья Наумова.

По ее словам, любовь между коллегами в большинстве случаев сказывается на работе, потому что в этом случае сложнее концентрироваться на своих обязанностях.





Наталья Наумова нейропсихолог Подобные отношения редко проходят бесследно – и для психики, и для карьеры. Такие связи часто приводят к стрессу, скрытности и потере эффективности. После разрыва нередко следует увольнение или снижение зарплаты.

Особенно болезненными последствия могут быть в случае романа между начальником и подчиненным. При этом нередки ситуации, когда руководитель становится инициатором таких отношений, а сотрудник нижестоящей должности просто боится отказать, отмечает Наумова.

В таких историях сложно отличить, где корысть, а где искренность, добавила эксперт. В целом же, по ее мнению, служебные романы истощают, потому что человек лишается личного пространства: партнеры оказываются всегда рядом – и дома, и на работе.

При этом с нейропсихологом не согласилась карьерный консультант Наталья Сахнова. В разговоре с изданием она отметила, что романы между коллегами способны улучшить атмосферу в коллективе. К тому же влюбленность положительно влияет на руководителя: он становится щедрее и мягче.

Однако Сахнова считает, что личные отношения не должны быть использованы на работе в корыстных целях.

"Повышения "по любви" встречаются, но в серьезных компаниях все решают реальные результаты. В любом случае отношения должны строиться не на расчете, а на взаимном уважении и готовности нести ответственность", – отметила эксперт.

Она также высказалась против табу на любовь в офисе, однако призвала помнить о возможных рисках и учитывать, что, если роман закончится, место работы, возможно, придется менять.

Отношения вопреки рискам?

При этом, по словам психолога Екатерины Кольцовой, больше шансов, что служебный роман положительно скажется на труде, если он завязался между коллегами из разных отделов, которые находятся примерно на одной карьерной горизонтали.

"Скорее всего, в начале отношений они станут более вовлеченными в работу и продуктивными, ведь любовь окрыляет. И если даже где-то сотрудники начнут отвлекаться друг на друга, то все равно будут выдавать очень хороший результат", – отметила она в разговоре с Москвой 24.





Екатерина Кольцова психолог Влюбленным хочется показать себя партнеру с лучшей стороны. И они будут использовать возможность сделать это в рамках работы: всячески демонстрировать свою лояльность к компании, повышать производительность труда.

Однако в случае, когда служебный роман завязался между начальником и подчиненным, не исключено, что пострадает как продуктивность организации и производительность труда, так и коэффициент полезного действия каждого сотрудника из этой пары.

"Потому что начальник может закрывать глаза на какие-то ошибки, которые совершает его партнер. В свою очередь, последний может игнорировать или обижаться на замечания руководителя, забывая о своей роли на работе", – пояснила психолог.

В целом же служебный роман не помешает производительности труда, если оба партнера зрелые и способны договориться о том, что в офисе они только работают, а все личные отношения оставляют дома. Однако соблюдать такие договоренности крайне сложно – надо быть личностями высокого уровня организации, чтобы не смешивать разные виды отношений, считает Кольцова.

При этом она отметила, что для руководства отношения сотрудников чаще всего – это напряжение.

"Если все пойдет хорошо, влюбленные поженятся, пойдут дети, и тогда сотрудница уйдет в декрет. Хотя в целом, если будет крепкий брак, скорее всего, работники вместе продолжат расти в рамках компании", – подчеркнула эксперт.

Правда, и увольняются такие сотрудники часто вместе, поэтому высока вероятность, что однажды организация потеряет обоих, добавила психолог.

Если же влюбленные расстанутся, кому-то из них (чаще всего женщине) будет некомфортно находиться в одном офисе с бывшим, постоянно встречаться с ним, а тем более видеть, как он, возможно, флиртует с другими. В итоге она либо просто уволится, либо будет находиться в депрессивном состоянии, что отрицательно скажется на производительности, отметила Кольцова.

На вопрос о том, может ли работодатель запретить сотрудникам заводить служебные романы, учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова в беседе с Москвой 24 ответила, что такого права у него нет.

"Применять к влюбленным дисциплинарные взыскания и тем более увольнять на этом основании нельзя. В законе и статьи такой нет", – отметила эксперт.

Если даже ограничение на личные отношения между сотрудниками прописано в локальных нормативных актах организации, оно не будет подлежать применению, так как это, согласно статье о регулировании трудовых отношений (9 ТК РФ), нарушает права людей на семейную и личную жизнь, подчеркнула специалист.



Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Работодатель имеет право в локальных нормативных актах закреплять требования, связанные с трудовыми обязательствами. То есть именно с тем, каким образом сотрудники будут выполнять свои функции, каким правилам должны подчиняться. Вмешиваться же в вопросы личной жизни он не имеет права, если это никак не соприкасается с рабочими моментами.

"Однако руководство может прописать в локальных актах то, что защитит от конфликта интересов. Например, запретить находящимся в отношениях или браке сотрудникам работать в прямом подчинении друг у друга. Или быть руководителями структурных подразделений, между которыми есть потенциальная угроза сговора", – пояснила эксперт.

Кроме этого, если в локальных актах четко прописано, что во время рабочего времени сотрудники не могут заниматься личными делами, то любые романтические посиделки и поцелуи в офисе могут стать причиной дисциплинарного наказания. Тем более что подчиненные в такие моменты не только сами не работают, но и могут мешать своим поведением остальным коллегам, подчеркнула Митрофанова.