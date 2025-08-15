Сваха Карасева объяснила, почему москвичам сложно найти пару

В Сети завирусились обсуждения того, что в Москве крайне трудно найти подходящего человека для романтических отношений. С чем может быть связана проблема – в нашем материале.

Печальная статистика?

В соцсетях обсуждают подсчеты искусственного интеллекта, согласно которым встретить в Москве "эталонного мужчину" практически невозможно. Пользовательница, составившая запрос, попросила ИИ определить, сколько в городе холостяков в возрасте от 25 до 40 лет, ростом от 180 сантиметров и доходом от 150 тысяч рублей. Среди прочих требований она также упомянула отсутствие "сильно пагубных" привычек и наличие высшего образования.

В ответ нейросеть выдала значение в 2 400 человек или 0,24% от всего населения города. При этом чат-бот не уточнил, на каких данных основан его ответ.

Как оказалось, по мнению ИИ мало в столице и женщин, соответствующих критериям идеала: якобы лишь 6 600 их них (0,41%) свободны, находятся в возрасте от 25 до 40 лет, выше 170 сантиметров, не меркантильны, не имеют дурных пристрастий и получили диплом о высшем образовании.

При этом мнения относительно полученных данных разделились. Некоторые пользователи, в частности, указали, что ждать от потенциального возлюбленного материальной обеспеченности или диплома – минимальная норма.





пользовательница Сети Я не встречала еще ни одного мужчины без образования, который был бы адекватным и мог поддержать диалог без пацанских замашек.

Другие, в свою очередь, посетовали, что требования, которые были заявлены в формулировке для нейросети, слишком завышенные.

"От 180 сантиметров рост, вы что, серьезно?", – написали в комментариях.

Наконец, нашлись и те, кто в принципе раскритиковали значения, полученные искусственным интеллектом.

"То есть ИИ думает, что на шесть миллионов московских мужчин, всего 2 400 не имеют пагубных привычек и зарабатывают более 150 тысяч в месяц, имея высшее? У нас долларовых миллионеров и то больше. На кого этот бред рассчитан?" – подчеркнул пользователь.

Недостаток времени или завышенные требования?

Проблемы с поиском возлюбленного, как правило, возникают из-за недостаточно активной социальной жизни или чрезмерных ожиданий от противоположного пола, рассказала Москве 24 профессиональная сваха Галина Карасева.

"В столице легко встретить кого-то образованного или материально состоявшегося. Ведь сюда стремятся многие со всей страны, причем это люди с амбициями, мозгами", – считает эксперт.

При этом из-за быстрого темпа жизни в мегаполисе многие попросту не могут выделить время на знакомства. По словам Карасевой, часто молодые люди полностью посвящают себя профессиональной самореализации, а когда берутся за поиски партнера – понимают, что большинство ровесников уже заняты.





Галина Карасева профессиональная сваха Но у женщин часто возникают сложности из-за того, что они нередко хотят, чтобы их обеспечивали сразу и по максимуму. А у мужчин вообще желание найти модель, которая будет чистой, непорочной.

Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина заявила Москве 24, что невозможность построить романтические отношения также связана с негативным опытом в прошлом. Причем нередко травмированный человек провоцирует конфликты самостоятельно.

"Речь идет о самосбывающихся пророчествах. Психика как бы запомнила отрицательный сценарий и уже даже намек на что-то похожее заставляет саботировать все еще сильнее. Условно говоря, кому-то изменили, и теперь он увидел у нынешней возлюбленной переписку с другим человеком. Тогда появляются мысли: "Ах, так, все с тобой ясно". А на деле ничего страшного не произошло", – пояснила эксперт.

Говоря о требовательности, психолог согласилась, что качество может мешать романтическим знакомствам. Однако, по ее мнению, это справедливо только для случаев, когда человек ждет от других больше, чем может дать сам.

"То есть начинается мышление в категориях долженствования. И это происходит из-за неадекватно высокой самооценки", – сказала эксперт.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Но когда разумная грань соблюдается, ожидать чего-то от партнера – абсолютно здоровое стремление. Таким образом проявляется потребность в психологической безопасности, желание избежать боли, предательства, обиды.

Чтобы встретить подходящего партнера, важно проработать свои деструктивные установки, рекомендовала Сурина.

Эффективно будет попытаться расширить свой круг общения, добавила Галина Карасева. К примеру, начать чаще посещать массовые мероприятия или разнообразить свой досуг новыми увлечениями – бегать по утрам или завести собаку и ходить с ней гулять на специализированные площадки, резюмировала сваха.

