Эксперт Митрофанова: работодатель может наказать за поцелуи в офисе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поцелуи и романтические встречи на рабочем месте могут повлечь за собой дисциплинарные меры. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Наказание, в частности, можно получить, если в локальных актах четко указано, что сотрудники не могут заниматься личными делами во время рабочего процесса, поскольку это не только отвлекает их от обязанностей, но и мешает другим коллегам, пояснила она.

Вместе с тем Митрофанова акцентировала внимание на отсутствие у работодателя права запрещать сотрудникам заводить служебные романы, применять дисциплинарные меры или увольнять на этом основании, так как в законе нет такой статьи.

"Если ограничение на личные отношения между сотрудниками прописано в локальных нормативных актах организации, оно не будет подлежать применению, так как это, согласно статье о регулировании трудовых отношений (9 ТК РФ), нарушает права людей на семейную и личную жизнь", – пояснила эксперт.

По ее словам, работодатель может устанавливать требования и правила, связанные с выполнением трудовых обязанностей, но не имеет права вмешиваться в личную жизнь сотрудников, если это не связано с рабочими моментами.

Тем не менее руководство может прописать в документах правила, направленные на предотвращение конфликта интересов, добавила Митрофанова.

"Например, запретить находящимся в отношениях или браке сотрудникам работать в прямом подчинении друг у друга. Или быть руководителями структурных подразделений, между которыми есть потенциальная угроза сговора", – заключила собеседница.

К заведению служебных романов больше всего склонны Близнецы, Львы, Весы, Скорпионы и Козероги, отмечала ранее астролог Катерина Малеева. Первые, по ее словам, заводят интрижки из-за любви к флирту и разнообразию, чтобы избежать скуки.

Львы, в свою очередь, поддаются искушению, если кто-то в коллективе проявляет к ним интерес, особенно если это харизматичный коллега или начальник. Весы ценят красивые отношения и легко увлекаются коллегами, создавая романтическую атмосферу.

