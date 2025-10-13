Эксперт Лоикова: надбавка зарплаты за знание иностранного языка составляет до 30%

Владение иностранным языком может увеличить зарплату на 63%, сообщили СМИ. Какие языки наиболее ценятся в разных профессиях и можно ли освоить их самостоятельно, разбиралась Москва 24.

Повысить "стоимость"

Знание иностранного языка может повысить доход специалиста на сумму от 5 до 63% от медианной зарплаты по России в зависимости от профессиональной сферы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

Максимальную выгоду извлекают юристы: их доход может вырасти до 63%. Секретари и ассистенты могут рассчитывать на надбавку до 47%, а бухгалтеры – до 40%. На 37% может увеличиться оплата труда работников сферы услуг, например официантов. Сервисные инженеры и менеджеры по закупкам могут рассчитывать на повышение до 34 и 30% соответственно.





Марина Дорохова руководитель направления "Карьера и навыки" сервиса по поиску работы Давно не секрет, что сегодня практические навыки, которые не всегда непосредственно связаны с прямыми задачами, могут повысить вашу "стоимость" на рынке труда. Знание иностранного языка – как раз один из основных таких навыков. Сейчас подобное требование встречается в вакансиях компаний из многих отраслей.

Эксперт подчеркнула, что сегодня это требование встречается в вакансиях многих отраслей, причем работодатели часто обращают внимание на наличие подтверждения уровня владения языком.

Академический директор одной из школ иностранных языков Анастасия Екушевская добавила, что, кроме английского, взрослые чаще всего изучают для работы китайский (55%) и немецкий (50%), затем корейский (34%) и греческий (33%). Для собственного удовольствия популярны японский (33%), французский (31%) и испанский (25%).

Также выяснилось, что каждая пятая вакансия, требующая знания языка, приходится на сферу информационных технологий, 17% – на сферу обслуживания клиентов, маркетинг, рекламу и PR – 10%. Также наличие иностранного языка требуется в сфере производства (10%) и для административного персонала (9%).

Помимо знания иностранного языка, важно уметь презентовать себя, а также иметь практические навыки и знания. Также работодатель ценит, когда соискатель демонстрирует измеримые результаты, благодаря которым в прошлой компании увеличились продажи или трафик клиентов.

Какой язык выбрать?

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 рассказала, что на самом деле иностранные языки не так влияют на уровень зарплаты.

"Надбавка за знание языка составляет в среднем 15–30%", – отметила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Сегодня на российском рынке появилось много китайских компаний, и их представители обычно хорошо владеют либо английским, либо русским языком. Знание китайского требуется в основном для топовых позиций – менеджеров, генерального или коммерческого директора. Надбавка за знание языка в таких случаях составляет 10–20%, причем в китайских компаниях ценят в первую очередь понимание культурных особенностей и методов построения коммуникаций.

Также среди россиян популярна Индонезия, так как многие строят там карьеру, в таком случае важен английский язык, добавила специалист.

"Если берем африканскую часть, здесь есть франкоговорящие страны, которые тоже используют английский. В этом регионе нужны инженерно-технические позиции, например, при добыче полезных ископаемых, и там важно знание английского и французского языков. За последний как за основной доплата идет больше. Однако в Африке сложнее работать из-за климатических условий", – поделилась эксперт.

Активно развивается сотрудничество с ОАЭ, где необходим английский. Также российские активы есть, например, в Монголии, где обязателен английский и монгольский, подчеркнула Лоикова.

При этом социолингвист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Анна Данилова в беседе с Москвой 24 отметила, что, как правило, легче всего учить язык своей языковой группы. Поэтому русскому, например, лучше будут даваться белорусский или словацкий.

"Однако в каждом языке всегда есть огромное количество сюрпризов: другие конструкции, слова и их устройство. Поэтому довольно неправильно подходить к языкам с позиции "какой проще, а какой сложнее". Нужно исходить из того, какой язык поможет найти желаемую работу, в представительствах каких стран было бы интересно работать и где можно больше реализоваться", – отметила эксперт.





Анна Данилова социолингвист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Изучение языка очень похоже на освоение физических навыков, таких как танец или спорт. Безусловно, каким-то движениям можно научиться самостоятельно, но гораздо эффективнее будут занятия с учителем, который сможет объяснить непонятные моменты. Это намного результативнее, чем самостоятельно искать ответы в учебниках.

Эксперт добавила, что для изучения языка чрезвычайно важна практика: каждый день нужно заниматься хотя бы по 15 минут.

"Если рассматривать уровни изучения, то в европейских языках таковых шесть: A, B, C, в каждом – по две ступени, предполагающие примерно 100–150 часов изучения, поэтому именно из этого нужно исходить при планировании своего времени и расчетах, когда можно освоить язык. При интенсивных занятиях удастся пройти очень большой путь всего за год", – отметила социолингвист.

Что касается специфических профессиональных терминов, то люди, работающие в той или иной области, обычно хорошо с ними знакомы и часто используют их в транслитерации на русском языке. Однако возможны исключения – в таких случаях действительно стоит прорабатывать эту тему с преподавателем, заключила Данилова.

