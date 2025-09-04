Бизнес-психолог Самбурский: невербальное впечатление – это 70% успеха на собеседовании

Аналитики выяснили, что имя может влиять на карьеру: варианты с "мягким звучанием" якобы повышают шансы на получение работы. Расскажем, так ли это и на какие еще неочевидные факторы работодатели обращают внимание при трудоустройстве.

"Мягкие" или "колючие"?

Звучание имени может всерьез повлиять на карьеру – к такому выводу пришли ученые из Канады и США, исследование которых опубликовано в журнале Acta Psychologica. Оказалось, что немало работодателей на подсознательном уровне делают выводы о характере человека, лишь взглянув на имя в резюме.

Феномен называется звуковой символизм: исследователи пояснили, что одни имена кажутся людям "мягкими" и "округлыми" (например, Лиам или Ноэль), а другие – "резкими" и "колючими" (как Тейт или Криста). Первые ассоциируются с добротой и уступчивостью, а вторые – с напором и энергичностью.

Чтобы проверить эту теорию в деле, ученые смоделировали процесс отбора кандидатов. Добровольцам предлагали выбрать подходящего для вакансии человека, ориентируясь только на имя. Для "дружелюбных" позиций, где важны честность и открытость, безоговорочно выигрывали обладатели "певучих" имен. А там, где нужны были напор, в лидеры выходили кандидаты с именами, где много звуков "п", "т" или "к".

При этом аналитики подчеркнули: реальной связи между именем и характером человека не существует. Речь идет исключительно о стереотипном восприятии, которое включается, когда другой информации о соискателе просто нет.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подтвердила в разговоре с Москвой 24, что на этапе первого сканирования резюме имя может вызывать положительные или отрицательные ощущения.

"На тоне общения сказывается и его сложность, потому что важно правильно обратиться к человеку, не ошибиться с ударением, не обидеть его", – пояснила она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт В моей практике были случаи, когда работодатель останавливался на кандидатах с именем Александр, аргументируя это тем, что был сильный полководец Александр Македонский, и такой сотрудник может вести компанию к успеху.

В целом, по словам Лоиковой, "мягкие" имена, начинающиеся с гласных или сонорных согласных – "м", "н", "л", "р" – это "интересный бонус на старте", но на финиш все равно выходят те, кто умеет подкрепить свое имя реальными достижениями и компетенциями.

"Нивелировать негативный эффект можно классным резюме. Качественная, структурированная подача и отсутствие ошибок смогут перекрыть вопросы к имени. Также поможет и профессиональное фото – улыбка и открытый взгляд создают положительный образ человека и профессионала и перекрывают фонетические ассоциации", – отметила она.

Еще один навык, на который смотрит работодатель, – это умение общаться. Как пояснила эксперт, если сопроводительное письмо не просто скопировано и разослано по ряду вакансий, а сформулировано под конкретную и подкреплено портфолио, это увеличивает шансы на успешное трудоустройство.

Невербальные сигналы

В целом для успешного прохождения испытаний и получения заветной должности нужно помнить о нескольких правилах. Одно из них – взять под контроль эмоции, посоветовал в разговоре с Москвой 24 клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

"Собеседование – это суперстресс. Для того чтобы успокоиться, человеку лучше приехать пораньше: так он почувствует, что помещение, в которое он пришел, уже как бы становится его. Такой психологический прием работает всегда", – подчеркнул эксперт.



Также он рекомендовал по пути взять с собой стакан горячего чая или кофе.

"Это нужно даже не для того, чтобы пить, а чтобы была возможность держать в руках теплую вещь – это тоже успокаивает", – объяснил психолог.





Станислав Самбурский клинический и бизнес-психолог Нужно понять, с какими целями и задачами человек идет на собеседование. Очень плохо, когда приходят и толком не знают вакансию. Важно изучить ее описание, потому что каждый ищет себе в команду человека, который встроится в нее как кусочек пазла. Собеседование – это своеобразный момент продажи, поэтому свой предыдущий опыт нужно переупаковать под ту вакансию, которая описана.

При этом акцент нужно сделать на последние 10 лет и расписать их в формате достижений: в каких компаниях работал, какие повышения квалификации проходил. Все это в резюме должно быть очень емким, а устная самопрезентация не должна повторять то, что написано: лучше напомнить свои сильные стороны, используя конкретные примеры, проекты, цифры, посоветовал Самбурский.

Кроме того, нельзя забывать про невербальные сигналы.



Станислав Самбурский клинический и бизнес-психолог Поза должна быть открытой, без скрещенных рук. Также важен и уверенный зрительный контакт, но не надо сверлить собеседника взглядом: нужно просто спокойно смотреть на него. Если же встреча проходит в онлайн-формате, то стоит регулярно смотреть в камеру. Фактически невербальное впечатление – это 70% успеха.

Немаловажную роль в этом играет и улыбка.

"Не нужно показывать все 32 зуба, но хотя бы минимальная улыбка должна быть. Если при встрече уместно рукопожатие, оно должно быть твердым. А еще нужно уделить внимание голосу – он должен звучать уверенно", – добавил эксперт.

Он также рекомендовал выбирать партнерский стиль общения, который выглядит более выигрышно и равноправно.

"Не надо угождать – нужно рассказать о своей потенциальной пользе для компании", – подчеркнул психолог.

Самбурский добавил, что во время диалога необходимо задавать вопросы, причем не только про зарплату, наличие ДМС и прочее, а, например, какие задачи приоритетны в новой должности и по каким критериям работодатель определит, что человек успешно прошел испытательный срок и идеально закрыл позицию, заключил эксперт.