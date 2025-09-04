HR-эксперт Лоикова: имя соискателя может вызвать у работодателя разные ощущения

Фото: depositphotos/DmitryPoch

"Эффект имени" – один из факторов, влияющих на выбор кандидата при трудоустройстве на этапе первого сканирования резюме, рассказала в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ученые из США и Канады выяснили, что звучание имени влияет на решение работодателя при найме. В ходе исследования добровольцам показывали вакансии, в которых требовались разные личностные качества. Затем им нужно было выбрать двух кандидатов только по имени: одно с "мягкими" сонорными звуками (л, м, н), другое – с "жесткими" согласными (п, т, к).

В случае "дружелюбных" профессий предпочтение отдали обладателям более "мягких" имен. Для вакансий, где ценными считались напористость и экстраверсия, участники эксперимента выбирали кандидатов с "резкими" именами.

Как отметила Лоикова, имя – это первое, что видит работодатель при просмотре резюме. Оно может вызвать положительные, отрицательные или нейтральные ощущения.

"В моей практике были случаи, когда, например, работодатель, листая резюме, останавливался на кандидатах с именем Александр, аргументируя это тем, что был сильный полководец Александр Македонский и такой сотрудник может вести компанию к успеху", – рассказала специалист.

По ее словам, нивелировать возможный негативный эффект от имени можно хорошим резюме. Например, более важными могут стать качественная, структурированная подача и отсутствие ошибок. Профессиональная фотография, улыбка и открытый взгляд также создают положительный образ человека.

"Еще один навык, на который смотрит работодатель, – это умение общаться. Если сопроводительное письмо не скопировано и разослано по ряду вакансий, а сформулировано под конкретную, а также к нему прикреплено портфолио, это добавляет баллов и дает зеленый свет. Преимуществом будет и наличие ссылок на профессиональные аккаунты в соцсетях", – отметила эксперт.

Она уточнила, что рациональный подход требует оценивания кандидатов по их навыкам и опыту, а не по субъективному восприятию, в том числе по имени.

"Конечно, мягкие имена, начинающиеся с гласных или сонорных согласных – м, н, л, р – это небольшой, но такой интересный бонус на старте. Но на финиш выходят те, кто умеет подкрепить свое имя реальными достижениями и компетенциями в своем деле", – резюмировала она.

Ранее Лоикова сказала, что во время собеседования соискателю необходимо попросить озвучить конкретную сумму предлагаемой зарплаты и ожидаемый объем работы. Уточнить финансовый вопрос надо, потому что компании часто не указывают размер зарплаты в вакансиях, чтобы цифры не узнали действующие сотрудники. При этом важно, чтобы соискатель сам определился с оптимальном для себя заработком.